Amy Winehouse svojimi piesňami volala o pomoc. Najväčší sen si splnila tesne predtým, ako navždy odišla

Bojím sa zomrieť stará, vyhlásila raz speváčka Amy Winehouse. Dievča zo severnej časti Londýna bolo skutočnou hudobnou ikonou svojej generácie, ktoré bolo rebelom už od detstva. Žiaľ, staroby, ktorej sa bála, sa Amy nakoniec nedožila. Vo štvrtok 14. septembra by jedinečná speváčka oslávila 40 rokov.

Amy Jade Winehousová sa narodila 14. septembra 1983 v Londýne do židovskej rodiny lekárničky a taxikára. Rodičia sa čoskoro rozviedli. Počúvala od detstva hudbu a rada spievala. Už ako desaťročná si s najlepšou kamarátkou zo školy založila amatérske rapové duo Sweet ‚n‘ Sour, podľa vtedajšieho vzoru Salt-n-Pepa. Budúca speváčka bola od detstva rebelkou a problémovým dieťaťom. V škole naschvál vyrušovala na hodinách a provokovala učiteľov.

Životné motto

Ako dospievala ťahalo ju to k hudbe čoraz viac. Hudobne ju ovplyvnili hviezdy ako Carole King, Prince či Madonna. Profesionálne sa začala venovať spevu od svojich 16-tich rokov, kedy podpísala svoju prvú zmluvu s hudobným vydavateľstvom.

Už vtedy sa ako mladá skladateľka podpísala pod všetky texty určené na debutový album Frank, ktorý vyšiel v roku 2003. O tri roky neskôr vydala druhý album s názvom Back To Black, z ktorého zarezonovala skladba Rehab. Pozitívne ohlasy na album sa dostavili závratne rýchlo. „Hovorila som, že so mnou budú problémy, vieš, nie som veľmi dobrá“, spievala Amy Winehousová v songu You Know I’m No Good. Tie slová sa stali jej životným mottom.

Provokovala aj zovňajškom

Extravagantná speváčka rada provokovala aj svojím zovňajškom. Šik drdoly s výrazným líčením, čierno-bielymi šatami a červenými doplnkami sa snúbili s ležérnosťou a štylizovanou zanedbanosťou. Jej telo zdobili tetovania a v ruke jej nechýbala cigareta. Pozornosť na seba pútala aj veľkými prsnými implantátmi, ktoré jej spôsobovali nemalé zdravotné problémy.

