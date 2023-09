Detektívka Agathy Christie, ktorá v slovenčine vychádza po prvý raz!

V príbehu Prečo nepožiadali Evansa od Agathy Christie sa stretávame s dvojicou mladých dobrodruhov, ktorí sa pustia do riešenia záhadného úmrtia. Sami sa však dostanú do nebezpečenstva smrti a zrazu bežia ako o život...

Po prvý raz vychádza v slovenskom preklade!

Foto: Ikar

Počas partie golfu Bobby Jones, syn miestneho vikára, nechtiac odpáli loptičku z útesu. Keď ju ide so spoluhráčom pohľadať, na skalách pod útesom objavia skrútené telo umierajúceho muža. Bobyho známy uteká po pomoc a Bobby zatiaľ zostane so zraneným. Vidno, že už niet preňho nádeje, že umiera...a tesne pred smrťou neznámy otvorí oči a prekvapivo jasným hlasom vysloví čudnú otázku: „Prečo nepožiadali Evansa?“

Vzápätí zomiera.

V jeho vrecku Bobby nenájde žiadne doklady, iba fotografiu krásnej ženy. Posledné slová mŕtveho muža ho neprestávajú znepokojovať, a tak sa spolu s dávnou priateľkou Frankie, temperamentnou lady Frances Derwentovou, pustí do pátrania. Ani jeden z nich však netuší, že sa kvôli tomu ocitli v smrteľnom nebezpečenstve...

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Alfréd Swan:

Agatha Christie mala názov pre túto knihu ešte pred samotným písaním. „Idete na čaj k priateľke a keď dorazíte, jej brat zatvára knihu, ktorú práve číta. Odloží ju a vyhlási: ´Nie je zlá, ale prečo preboha nepožiadali Evansa?´ Okamžite sa rozhodnete, že váš príbeh bude mať názov Prečo nepožiadali Evansa? Ešte neviete, kto bude tým Evansom. Nevadí. Evans sa objaví v pravý čas – ale kniha je na svete,“ spomínala Agatha Christie na vznik tejto knihy.

Foto: Ikar

V príbehu Prečo nepožiadali Evansa sledujeme ako Bobby a Frankie pátrajú, hľadajú indície a stopy, premýšľajú, dedukujú a pomaličky sa posúvajú dopredu. A vy s nimi. Christie to napísala tak skvele, že prijímate ich hru a zapájate sa do pátrania. Hľadáte spoločne vraha a uvažujete, čo treba ďalej urobiť, kam ísť a koho osloviť.

Základom je naozaj zaujímavý príbeh a dvaja sympatickí hrdinovia, takže sa proste musíte pridať. Príbeh naberá napätie, graduje, spočiatku je tam aj trošku humoru, neskôr sa pridáva záhada a celé je to namiešané tak, že si knihu užívate. Kniha je napísaná ľahkým perom, je mierne hravá, hlavné postavy sú príjemné a zloduchovia správne zlí a skazení.

Milan Buno, knižný publicista