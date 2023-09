Leo DiCaprio ho zaúčal na jachte. Bruno Ciberej dostal svoju prezývku, pretože nechcel byť béčkom

Večne usmiaty, optimista, profesionál. Taký je Branislav Ciberej, ktorému dnes ľudia nepovedia inak ako Bruno. Divákom sa dnes prihovára najmä ako moderátor spravodajstva, keď si ráno zalievajú kávu a raňajkujú. Mnohí si pri pohľade na moderátora jojkárskych Ranných novín všimli drobné plešinky na zadnej časti hlavy. Bruno Ciberej otvorene hovorí nielen o dôležitých momentoch vo svojej kariére, ale aj tom, ako sa mu darí bojovať s ochorením, na ktoré dnes neexistuje jeden účinný liek.

Vyštudovaný ekonóm

Narodil sa v Trebišove, kde už odmalička prejavoval svoj komediálny talent. „V Trebišove hral ochotnícke divadlo, a keď odchádzal na strednú školu do Ameriky, známy trebišovský divadelník, pán Galgan, hľadal zaňho náhradu so slovami, kde už takéhoto druhého 'šaleného' nájde,“ spomínal pre Korzár otec Juraj Ciberej.

Aj keď Bruno študoval dva roky v Kalifornii, kde plánoval zostať, otec mu povedal, že lepšie byť kráľom medzi jednookými, a tak sa vrátil domov. Kvôli svojim rodičom sa rozhodol vyštudovať Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pretože takmer každý v rodine mal vysokoškolský titul a Braňo nemal byť výnimkou. „Keby som ja ostal bez neho, asi by som bol tŕňom v oku,“ priznal pre Korzár. Ako ekonóma by ste ho ale hľadali márne, zlákala ho práca v rádiu.

Foto: TASR

Šancu mu dala Oľga Záblacká

Začínal v internátnom rádiu a keď vyzvedal o voľných pozíciách u väčšej konkurencie, dostal šancu vo Fun rádiu, kde mu dvere otvorila Oľga Záblacká.

„Vo Fun Rádiu som spočiatku začínal tak, že som prekladal rôzne texty, neskôr som pre Oľgu Záblackú rátal hlasy v hitparáde a pripravoval rôzne podklady. Lenže ona mi povedala, že keďže sa na tom celom podieľam, že by som si to mal vyskúšať aj za mikrofónom. Dá sa teda povedať, že práve Olina ma vytiahla do éteru. To isté sa mimochodom prihodilo aj Pycovi,“ prezradil Braňo „Bruno“ Ciberej. Práve v rádiu dostal svoju prezývku, ktorá mu zostala dodnes.

Foto: TASR

Ako sa z Braňa stal Bruno

