FOTO: So slzami v očiach ju stískal v náručí. Novak Djokovič vyrovnal rekord vďaka milovanej dcérke

Okrem jeho neuveriteľného talentu a schopností ho priviedlo ku víťazstvu ešte niečo iné. Srbský tenista Novak Djokovič mal počas víťazstva na US Open pri sebe podporujúcu a milujúcu dcérku Taru. Aj on priznal, že bola kľúčom k jeho úžasnému úspechu a bez nej by to zrejme nezvládol takto perfektne.

Len vďaka nej

„S mojou dcérou sme sa na seba pozreli. V každej sekunde, keď som potreboval povzbudenie a silu, bola tam. Bola prvá, s ktorou sme sa pozdravili päsťou,“ prezradil podľa Today. Vďaka jej opore sa Djokovič stal už štvrtýkrát vo svojej kariére víťazom US Open a získaním 24. grandslamového titulu v dvojhre vyrovnal rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.

Hneď po konci ťažkého súboja, v ktorom porazila Rusa Daniila Medvedeva, mal na mysli len jedno - Taru. „Popravde, prvá vec, ktorú som chcel spraviť potom, ako som po podaní ruky súperovi odložil raketu, bola objať dcéru,“ priznal športovec.

S pomocou rodiny a známych

Okrem jeho dcérky svojho otca úpenlivo sledoval aj Djokovičov syn Stefan, manželka Jelena a ostatní známi, kamaráti a blízki. „Bolo neuveriteľné mať svojich najbližších ľudí pri sebe, aby mohli vidieť tento historický moment. A pre mňa bolo skutočne pozoruhodné, že som to mohol s nimi zdieľať,“ hovorí.

Keď sa športovec stal otcom, sľúbil sám sebe, že pred svojimi deťmi jedného dňa aj vyhrá. Vďaka tomuto víťazstvu sa mu podarilo sen aj naozaj splniť - chcel totiž počkať dovtedy, kým jeho deti budú dostatočne staré na to, aby rozumeli tomu, čo sa deje. „Stalo sa to skutočnosťou a bolo to úžasné,“ vraví Djokovič.

