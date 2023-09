Oceňovaná pedagogička vychovala z dcér milionárky. Držala sa iba piatich jednoduchých pravidiel

Susan je výkonnou riaditeľkou YouTube a Anne je zas podnikateľkou, ktorá prichádza na trh s genetickými testami, ktoré dokážu predpovedať, na čo človek ochorie. Susanin majetok dosahuje vyše 700 miliónov dolárov, ten Annin 500 miliónov. Dve ženy nespája len to, že sú milionárky, ale najmä to, že sú sestry, ktoré vychovala oceňovaná pedagogička a expertka na výchovu Esther Wojcicki.

Päť kľúčových hodnôt

Vo svojej knihe Ako vychovať úspešných ľudí uviedla, že jej cieľom nebolo, aby vychovala z dvoch dcér vychovala milionárky a z jednej úspešnú profesorku pediatrie, no nepopiera, že jej spôsoby im dopomohol k úspechu.

„Určite si nepripisujem všetky zásluhy za ich úspechy v dospelosti, ale všetky tri ukázali, že sú dokonalé, starostlivé a schopné bytosti,“ vysvetlila pre TIME. Prezradila zároveň päť kľúčových hodnôt, na ktoré by mal myslieť každý rodič, ktorý chce, aby sa z jeho dieťaťa stal úspešný a schopný človek.

5. Láskavosť

„Je to zvláštne, ale pravdivé, že s ľuďmi, ktorí sú nám najbližší, máme tendenciu zaobchádzať bez láskavosti a ohľaduplnosti, ktorú poskytujeme cudzím ľuďom. Rodičia milujú svoje deti, ale sú s nimi takí vžití, že základnú láskavosť často považujú za samozrejmosť,“ prezradila Esther. Podľa nej skutočná láskavosť zahŕňa vďačnosť aj odpustenie.

V bežnom každodennom živote vraj musíme deti naučiť odpúšťať tak, že im pôjdeme príkladom. A rovnako by sme v sebe nemali držať ani hnev. „Nedržte v sebe hnev. Aj v triede je dôležité, aby si učiteľ pamätal, že škola je miesto, kde sa robia chyby. Je to miesto, kde sa ľudia učia a nikto z nás to nespraví správne na prvýkrát,“ vysvetlila pre Forbes.

4. Spolupráca

„V 20. storočí, keď bolo dodržiavanie pravidiel jednou z najdôležitejších zručností, mali rodičia úplnú kontrolu. V 21. storočí už diktovanie nefunguje. Nemali by sme našim deťom hovoriť, čo majú robiť, ale pýtať sa ich na nápady a spoločne hľadať riešenia,“ uviedla vo svoje knihe Esther.

Vysvetlila, že aj v jej rodine fungovali nejaké pravidlá a štruktúra, ale v rámci nich dala svojim dcéram na výber. Deti mohli dať návrh, čo chcú robiť cez víkend alebo aký koberec by sa im páčil do detskej izby. Vďaka spolupráci rodičia dajú deťom pocit, že na ich názore skutočne záleží.

3. Nezávislosť

