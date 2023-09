Po botoxe netúži. Peťa Polnišová miluje svoje nedokonalosti vďaka mužovi, ktorý ich považuje za jedinečné

„Nie som konfekčná veľkosť. Každý jeden koment, keď vyjde niečo o mne, vždy sú tam nejakí dvaja-traja jedinci, ktorí povedia, že to tučné prasa už by malo zliezť z obrazovky. Čiže ďakujem im za to, lebo mňa to vyslovene obrúsilo a prestala som riešiť tieto veci,“ povedala vo svojom podcaste Jauuu, PS: to bolelo Petra Polnišová, ktorá priznala, že starnutím sa má stále radšej a nepotrebuje k tomu podstupovať ani estetické zákroky. Pocit jedinečnosti jej dodáva niečo iné.

Botox je pre herečku smrť

Keď so Zuzkou Kubovčíkovou Šebovou vymysleli scénky Cuky a Luky, mysleli si, že po dvoch scénkach skončia, no diváci si pýtali viac. „Chceli sme trošku ukázať to klamstvo okolo umelej krásy, ktoré si všetci nahovárame. Že by sme mali byť stále krásnejší, mať stále väčšie pery a väčšie oči a že jedine na tom záleží,“ prezradila pre iDNES.cz.

Petra Polnišová si myslí, že každý človek musí vedieť najlepšie, ako sa cíti. Ak niekto podstúpi kozmetické procedúry a estetické zákroky, je to len na tej osobe. „Niekto sa má rád tak, ako sa narodil, niekto sa potrebuje istým spôsobom vylepšiť a možno z toho má lepší pocit,“ povedala herečka. Sama by estetické zákroky podstúpiť nechcela. Ako uviedla pre Lifee, namiesto návštev plastických chirurgov sa venuje tvárovej gymnastike.

„Myslím si, že botox je pre herečku smrť. My musíme hýbať tvárou, hrať emócie a to sa s botoxom veľmi nedá,“ vysvetlila Petra Polnišová. Zároveň dodala, že aj ona si niekedy pri pohľade do zrkadla povzdychne, že už nemá 30 rokov, ale so starnutím je zmierená.

Partner, ktorý ocení jedinečnosť

Čím je staršia, tým viac na sebe miluje aj drobnosti, ktoré niekedy nenávidela. „Kedysi som mala pocit, že tá moja postava, tie moje ‚ďumbášiky‘, to je koniec sveta a že prečo práve ja som toto dostala do výbavy. Dnes si naozaj myslím, že som začala byť s nimi celkom spokojná. Som si povedala – také zlaté nôžky mám,“ smiala sa v podcaste.

„Vždy sa potom so sebou skamarátim a zmierim sa s tým, pretože taká som. Už mám dobrého muža, ktorý ma má rád a viac nepotrebujem,“ odkázala Petra, ktorá ľuďom praje, aby si našli partnerov, ktorí dokážu oceniť ich jedinečnosť v čomkoľvek.