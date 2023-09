VIDEO: Zemiakové brigády sa vrátili na východ Slovenska. Samozber prilákal na pole všetky generácie

Mladšie ročníky si to ani len nedokážu predstaviť, tie staršie spomínajú s úsmevom. Atmosféru legendárnych zemiakových brigád sa aj z tohto dôvodu rozhodli priblížiť v Močaranoch, mestskej časti Michaloviec, kde na moment vyrástol jediný samozber zemiakov na Slovensku. Ako priblížila pestovateľka Miriama Baňasová pre portál Pluska, na jej poli sa stretli všetky generácie.

Návrat do minulosti

„Odkedy nám tá myšlienka skrsla prvýkrát, prešlo už zopár rokov. Ale tento rok bol na to ideálny, keďže nemáme závlahy a sme odkázaní len na počasie, napršalo a zemiaky krásne narástli,“ tešila sa Miriam na sociálnej sieti, ktorá je známa skôr vďaka samozberu jahôd. Svoje pole so zemiakmi poskytla verejnosti po prvýkrát po vzore svojich českých kamarátov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/jahodymocarany/videos/713807440764117/

„Dávala som to v duchu ‚poďte si zaspomínať na svoje detstvo‘, keď boli školské brigády, doma sa zbierali zemiaky. Predsa tiež nemá každý možnosť ich teraz doma pestovať. Naši priatelia mi vraveli, že bude väčší záujem a väčšia žúrka pri samozbere zemiakov ako pri jahodách. No aj tak som si nebola istá, či sa to bude ľuďom páčiť,“ skonštatovala pestovateľka pre Plusku.

Zaujala aj najmenších

Hoci si Miriam uvedomuje, že slovné spojenie „školská zemiaková brigáda“ súčasnej mládeži pravdepodobne nič nehovorí, na jej prekvapenie zemiaky prišli zbierať celé rodiny vrátane tých najmenších členov. „Dosť ma to baví. Keď tu nie je traktor, môžem poriadne hrabať rukami,“ zhodnotila netradičnú aktivitu deväťročná Nikolka.

