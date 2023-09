Jej posledným želaním bolo opäť vidieť syna. Väzeň Michal sa vďaka záchranárom mohol rozlúčiť s mamičkou

„Možno chyba, ktorá sa nedá zvrátiť, možno zle nastavené životné hodnoty alebo len zúfalé riešenie zúfalej situácie... Ťažko súdiť.“ Takto okomentovali veľmi emotívne stretnutie pána Michala, ktorý po šiestich rokoch strávených za vysokými múrmi a ostnatým drôtom opäť stretol svoju mamičku. Tú z Prachatického hospica do väznice s najvyšším stupňom stráženia odviezla česká Sanitka splnených prianí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0F7CgfS4osjL8SPdSu3hFwAf3kfdw5s7ns8f1YJU87QQsGeiH1xCpaa6Z7FnVPaprl&id=100091684667403

Bála sa, že ho už neuvidí

Michalova mama sa bála, že pre vážnu diagnózu svojho syna už nikdy neuvidí na vlastné oči, neobjíme, nerozlúči sa s ním. Ako uviedla na sociálnych sieťach Sanitka splnených prianí, bolo to jej najväčšie a posledné prianie, ktorá mala a vďaka zdravotníkom sa dočkala. „Keď nie teraz, tak už nikdy,“ hovorila Michalova mamička. Pri stretnutí so synom neskrývala slzy smútku aj radosti.

Zakladateľka a koordinátorka projektu Petra Homolová so svojimi kolegami naložili chorú ženu ráno do špeciálnej sanitky a záchranári sa vôbec prvýkrát vydali na návštevu niekoho, kto si odpykáva svoj trest vo väzení.

„Michal P. vykonáva šesťročný trest odňatia slobody a do konca trestu mu chýbajú ešte dva roky. Aj keď sa blíži termín prejednávania žiadosti o podmienečnom prepustení, so svojou mamičkou by sa na slobode rozlúčiť už nestihol,“ povedala pre Deník hovorkyňa väznice Petra Bělíková. Podľa nej je Michal bezproblémový odsúdený, ktorý počas pobytu vo väzení plnil všetky svoje povinnosti. „Dnešná návšteva chorej mamičky je aj určitou formou odmeny,“ vysvetlila.

Slzy radosti aj smútku

Zdravotníci zo Sanitky splnených prianí priznali, že išlo o jedno z najemotívnejších prianí a stretnutí. „Ťažko sa vcítiť do myšlienok oboch vzájomne sa milujúcich, keď posledné stretnutie v živote prebieha v takomto prostredí. Asi výčitky, asi ľútosť a možno aj strach o to, čo bude, až tu ten druhý nebude,“ odkázali zdravotníci.

Dojemný príbeh zaujal na sociálnych sieťach množstvo ľudí, ktorí ďakovali záchranárom, že sa vďaka nim väzeň Michal mohol rozlúčiť so svojou mamou. Mnoho komentujúcich priznalo, že pri čítaní neudržali slzy. „Pre mňa je to jedno z najemotívnejších splnených prianí. Priala by som im ešte nejaký čas spolu,“ odkázala v komentároch Daniela. „Klobúk dole, myslím, že pre pani to bol neskutočný zážitok a radosť, ktorú ste im mohli dopriať. Ďakujem vám za oboch,“ napísala Soňa.