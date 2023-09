Bože, nedovoľ, aby sa táto budova prevrátila. Nevidiaceho Michaela z Dvojičiek vyviedol jeho hrdinský pes

Jedenásteho septembra 2001 bol Michael Hingson vo svojej kancelárii na 78. poschodí v Severnej veži Svetového obchodného centra. Pripravoval sa na školenie, keď započul ranu a zacítil, že sa celá budova otriasla. „Naklonila sa asi o šesť metrov,“ spomínal Michael na moment, keď o 08:46 narazilo unesené lietadlo medzi poschodiami 93 a 99.

Keď sa veža vrátila na miesto, Michaelov kolega David Frank videl ako sa do kancelárie valia plamene a obrovské množstvo dymu. Vonku za sklom lietali trosky niečoho, čo nedokázali rozoznať. David bol čoraz zúrivejší. „Musíme odtiaľ okamžite vypadnúť!“ citoval jeho slová Victorville Daily Press. Michael bol pokojnejší a snažil sa upokojiť aj Davida. „Ty tomu nerozumieš! Nevidíš to!“ kričal David. A mal pravdu. Michael Hingson bol nevidiaci odo dňa, keď sa narodil. Toto je príbeh o tom, ako sa mu podarilo prežiť pád newyorských Dvojičiek.

Osud ako Stevie Wonder

„Je mi to ľúto,“ povedal lekár. „Je úplne a natrvalo nevidiaci. Neexistuje nič, čo by sme preňho mohli urobiť,“ povedal rodičom Georgeovi a Sarah Hingsonovcom, ktorí sa na seba len zronene pozreli. Ich polročný chlapček Michael bol dovtedy zdravé dieťa, až na to, že keď sa naňho škerili či zasvietili lampičkou, nezareagoval. Ani raz.

Ako uvádzal v knihe Roselle: Pes, ktorý ma zachránil, Michael Hingson sa narodil o 59 dní skôr ako mal. Štandardným lekársky postupom v tom čase bolo umiestniť predčasne narodené dieťa do inkubátora a pumpovať doň čistý kyslík, kým nedozreli pľúca dieťaťa. Metóda, ktorú lekári používali celé roky, viedla k epidémii slepoty u predčasne narodených detí. Medzi obeťami bol herec Tom Sullivan, hudobník Stevie Wonder a rovnako aj Michael.

Bude pre vás len záťažou

„Najlepšie bude, ak ho pošlete do domova pre nevidomých,“ pokračoval doktor po vyšetrení polročného chlapčeka Michaela. „Pre svoju slepotu nebude môcť nikdy nič pre seba urobiť. Ak si ho necháte doma, bude pre vašu rodinu len záťažou,“ citovali lekárove slová v knihe Roselle: Pes, ktorý ma zachránil.

Hingsonovci sa ale rozhodli lekára ignorovať, povedali si, že zrak nie je jediným zmyslom a jedinou cestou, vďaka ktorej môže človek uspieť. Povzbudzovali ho, vychovávali a milovali ako keby bol zdravým dieťaťom. Naučili ho chodiť, bicyklovať a kráčať s vodiacim psom. Nikdy nechodil do školy pre nevidiacich a vďaka rodičom sa niky necítil hendikepovaný.

Pes spal pod stolom

Štyridsaťsedem rokov po Michaelovom narodení sa v centre pre vodiacich psov v San Rafael narodilo šteniatko žltého labradorského retrívera – sučka Roselle. Keď si ju Michael odnášal domov, netušil, že mu raz skutočne zachráni život, a to práve 11. septembra 2001, keď do Severnej veže havarovalo jedno z unesených lietadiel. Nevidiaci Michael Hingson bol v tom čase na 78. poschodí.

