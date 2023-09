FOTO: Tým očiam nemohla povedať nie. Marika Gombitová sa pochválila krásnym prírastkom do rodiny

Nemohla ho len tak nechať na parkovisku. Marika Gombitová, ktorá práve dnes oslavuje svoje 67. narodeniny, sa na Facebooku pochválila krásnou novinkou. Do jej psej rodinky pribudol ďalší člen, ktorému takto chce dať lásku a domov. Práve tieto dve veci mú totiž v posledných týždňoch chýbali.

Nikto si ho nechcel zobrať

Bellu, ako nazvala svojho nového miláčika, si však nekúpila, ale zachránila. „Milí priatelia, moja psia rodinka sa rozrástla. Bolo to neplánované. Keď sme stáli na parkovisku pri jednom nákupnom centre, okolo auta sa nám zamotal neznámy psík bez obojka,“ uvádza príbeh Marika.

Preto sa ľudí opýtali, či niekomu nepatrí. „Jedna pani z neďalekého stánku nám povedala, že sa po parkovisku túla už 3 dni a doteraz sa nikto nenašiel, kto by ho vzal do útulku,“ pokračuje. Marika priznala, že nemohla odísť s pocitom, že by psíka na parkovisku nechala, preto sa snažila zistiť, či psík nemá čip, podľa ktorého by identifikovali vlastníka.

Nemal vlastníka

„Žiadny nemal. Odfotili sme ho a ihneď dali na sociálne siete či ho niekto nehľadá. Ale nikto sa nám neozval. Tie psie očká, v ktorých som videla tú túžbu po láske a domove, ma okamžite presvedčili, že to všetko nájde u nás,“ hovorí speváčka. Psíka sa teda rozhodla zachrániť a poskytnúť mu útočisko u nej doma.

Celkovo jej teda radosť robia už traja psíci. „Bella, ako som ju pomenovala, bola dva týždne v karanténe, prešla vyšetreniami a v priebehu dvoch mesiacov sa Láska (bišon) a Majky (maltezák) s Bellou tak skamarátili, že si papajú navzájom z misiek, šantia spolu a keď spinkajú, túlia sa všetci traja k sebe a ja k nim,“ hovorí o vrelom prijatí psíka medzi ostatnými.

Pred troma rokmi prišla o jedného zo svojich psov - Luckyho, pričom táto strata ju do veľkej miery zasiahla. „Prežívam obrovský, neopísateľný žiaľ. Pred pár dňami ma navždy opustil môj milovaný psíček Luckynko,“ napísala vtedy Marika. Jeho miesto síce nový psík nikdy nenahradí, no speváčka sa mu veľmi teší: „Ten pocit blaženosti, ktorý v tej chvíli cítim, je neopísateľný. Sú veci medzi nebom a zemou a Bella si nás našla.“