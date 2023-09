Chcel rodinu, ale bál sa záväzkov. Najsexi muž sveta sa nečakane oženil na svadbe bez telefónov

To je absolútne to, čo chcem: manželka, deti, budovanie rodiny, hovoril obľúbený herec Chris Evans.

„Hľadanie tej pravej ide veľmi dobre,“ smial sa ešte pred rokom hollywoodsky herec Chris Evans, ktorého v tom istom čase magazín People tituloval za najsexi muža na svete. Filmový Kapitán Amerika verejne nepriznal, že hľadanie tej pravej malo úspešný koniec a pred fanúšikmi teraz utajil aj to, že sa oženil. Ako uviedol portál Page Six, herec sa počas uplynulého víkendu oženil s o 16 rokov mladšou kolegyňou.

Bál sa záväzkov

Chris Evans otvorene hovoril, že nájsť si partnera, keď pôsobíte v Hollywoode, nie je vôbec jednoduché. On sám už dlho cítil, že si chce založiť rodinu, no bál sa záväzkov.

„Som tým človekom, ktorý sa bojí zaviazať. Celý svoj život som bol skôr autonómny človek. Kempovať niekde sám je jednou z mojich najobľúbenejších činností. Rád som s niekým, kto má tiež svoje veci, ktoré chce robiť sám, viete? Keď som s niekým, kto si tak nejak adoptuje môj životný štýl, začne ma to dusiť,“ prezradil pre Entertainment Tonight 42-ročná herec, ktorý veril, že raz stretne ženu, pri ktorej nepríde o svoju slobodu a samého seba.

Tajná svadba bez mobilov

Šťastie nakoniec našiel pri herečke so portugalskými koreňmi Albe Baptiste, ktorá je od neho o 16 rokov mladšia. O ich vzťahu verejne nehovoril, sústredil sa podľa neho len na tom, aby našiel rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. „Myslí to s ňou veľmi vážne. Je to veľká láska a Chris je v spoločnosti Alby ako zamilovaný tínedžer,“ citovali americké médiá zdroj z hercovho okolia.

Nový vzťah v ňom upevnil túžbu po rodine. „To je absolútne to, čo chcem: manželka, deti, budovanie rodiny,“ hovoril pred rokom Chris Evans, ktorému sa počas uplynulého víkendu prvý zo snov splnil. Svoje áno si s herečkou povedali počas intímneho obradu v jeho dome, kde sa konal obrad aj hostina a kde hostia museli rešpektoval to, že museli odložiť svoje mobilné telefónu. „Chris nikdy nebol šťastnejší,“ odkázal zdroj po tajnej svadbe.