Mentorka Katarína: V škole nás neučia, ako tvoriť kvalitné vzťahy. Potom príde kríza a my sme stratení

Vojna v našom susedstve, niekoľko rokov pandémie za nami, zdražovanie a neistota. Ľudia sú v dnešných časoch dlhodobo vystavovaní náročným situáciám a každý z nás sa musí s výzvami doby vyrovnať najlepšie, ako vie. Nie každému však vyhovuje terapeut alebo psychológ. Katarína Runa je dnes uznávanou mentorkou a tvorkyňou obsahu. Na vlastnej koži si vyskúšala viaceré prístupy a v súčasnosti sa o svoje skúsenosti a vedomosti delí s ľuďmi z celého sveta. Pre Dobré noviny sa s ňou zhováral Adam Bačkor.

V rozhovore s mentorkou Katarínou sa dozviete: - ako sa dostala k svojmu povolaniu, keďže vyštudovala čosi úplne iné

- ako je možné zmeniť a zlepšiť svoj život

- čo najviac trápi slovenské ženy

- či sa v škole skutočne učíme tým najdôležitejším zručnostiam

- čo by mali robiť ženy, ktoré zmenili svoj život, ale nechcú sa vrátiť do starých koľají

- ako si vybrať správnu mentorku či mentora

Ako sa z absolventky žurnalistiky stane tvorkyňa obsahu, mentorka, lektorka?

V osemnástich som verila, že vďaka novinárčine môžem zmeniť svet. V reálnej praxi som si však uvedomila, že klasická žurnalistika nie je mojou cestou. Rada totiž skúmam témy do hĺbky. Mediálny svet bol pre mňa príliš rýchly a neraz povrchný. Vždy som inklinovala ku psychológii, zaujímalo ma ľudské prežívanie, neurovedy - na to v klasických médiách vtedy nebol priestor.

Zásadným obratom v mojom živote bola osobná kríza. Rozpadlo sa mi všetko, o čom som si myslela, že je v mojom živote pevné. Hľadala som odpovede, začala som psychoterapiou. Tá ma ale posúvala vpred mimoriadne pomaly. Až to, čo dnes nazývame osobný rozvoj, bolo akcelerátorom veľkej životnej zmeny. Študovala som do hĺbky všetko, čo mi v tejto téme prišlo pod ruku, absolvovala som množstvo kurzov, školení.

Jej život sa zmenil, no vďaka tomu našla svoju cestu. Foto: Archív K. R.

Môj život sa výrazne zlepšoval. Okolie si to všimlo a ľudia prirodzene chceli vedieť, ako na to. A ja veľmi rada zdieľam svoje poznanie. Mám taký talent, dokážem vedomosti veľmi dobre syntetizovať a zrozumiteľným spôsobom odovzdať ďalej. V tom čase som založila aj prvé veľké centrum osobného rozvoja, kde som začala robiť stretnutia pre malé skupiny žien. Ohlas bol veľký a rýchlo rástol. V istom momente prišla od žien požiadavka o online formu. Tá dostala môj obsah k nečakane veľkému publiku, ktorý s tým, čo hovorím, rezonuje a dáva im to zmysel.

Žijeme v dobe, pre ktorú sú príznačné mimoriadne udalosti a spoločnosť musí na ne rýchlo reagovať. Ako to ľudia zvládajú?

Pre mnohých je to náročné. V škole nás učia kopec vecí, ktoré sú nám v praktickom živote nanič. Neučia nás, ako tvoriť kvalitné vzťahy, ako pracovať so svojimi emóciami, ako nespadnúť do pasce perfekcionizmu. Potom prídu záťažové obdobia a my nevieme, ako s nimi naložiť. Vtedy človek prirodzene hľadá, čo by mu pomohlo. Samozrejme, sú ľudia, ktorí potrebujú odbornú pomoc - psychoterapeuta, psychiatra.

Ale je tu aj obrovské množstvo ľudí, ktorí takúto pomoc nepotrebujú, nechcú. V zahraničí je bežné, že je pre týchto ľudí k dispozícii self-help vzdelávanie. Informácie o tom, ako si pomôcť tam, kde nie je nutné sedenie s odborníkom. U nás sa táto forma vzdelávania dostáva do pozornosti až posledné roky.

A ako to zvládajú slovenské ženy, ktoré tvoria značnú časť vašej klientely? Čo ich v súčasnosti najviac trápi?

