VIDEO: Ty už si tu prišiel ako hviezda, tlieskali porotcovia. Talent ovládol 12-ročný Matěj so zlatom v hrdle

Mal len šesť rokov, keď sa zamiloval do spevu a do gitary. Odvtedy Matěj Plšek s hudbou neprestal a jeho vášeň ho nakoniec doviedla až do šou Česko Slovensko má talent, kde si všetkých získal. „Ty už si tu prišiel ako hviezda,“ povedal porotca Jakub Prachař po tom, čo 12-ročný Matěj zaspieval kultovú a jeho obľúbenú skladbu Englishman In New York od Stinga. Celá Incheba stála na nohách a porotcovia sa zhodli na tom, že náročnú skladbu odspieval ako pravý profesionál.

Matěj od začiatku pôsobil na javisku prirodzene a bez trémy a keď sa ho porotcovia, či už niekde vystupoval, skromne odpovedal: „V O2 Aréne som už spieval s kapelou Mirai.“ Napriek tomu, že vystupoval na mieste, kde mali česť hrať tie najväčšie spevácke legendy, Matěj zostal skromným a nohami pevne na zemi. Svoju skromnosť predviedol aj pred porotcami, ktorým svojím hlasom vyrazil dych.

„Budete veľká hviezda,“ pridala sa Diana Mórová, ktorej sa smelý mladý spevák opýtal, prečo mu vyká. „Pretože som videla vaše vystúpenie, a tak ma to dojalo, že som vám začala vykať, pretože už ste niekto,“ vysvetlila Mórová.

Jej slová potvrdil aj špeciálny porotca, český herec Štěpán Kozub, ktorý chcel Matějovi dokázať, že nežartujú. „Ja som hosť a mám radosť,“ povedal herec, ktorý stlačil zlatého buzzera – tlačidlo, ktoré 12-ročného speváka dostalo rovno do finále šou.