Adriana Polákova prekvapila fanúšikov nádhernou novinkou. Takže do roka a do dňa, poznamenala šťastne

Odišla z televíznej obrazovky, zatvorila svoju cukrársku výrobu a presťahovala sa do rakúskeho kaštieľa. Za náhlym rozhodnutím bývalej moderátorky a talentovanej cukrárky Adriany Polákovej stála najmä láska, priateľ Christian, s ktorým ju spočiatku delila obrovská diaľka. Práve on si pre sympatickú Slovenku po viac ako dvoch rokoch pripravil nádherné prekvapenie.

„Bol to deň ako každý... Nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo chystá," rozrozprávala sa Adriana pre TV Markíza s tým, že ju Christian prekvapil kyticou ruží. „Ale keďže mi bežne len tak donesie kvety, stále som nič netušila. A vtom si pokľakol a vytiahol z vrecka prsteň. Keď som sa spamätala zo šoku, povedala som áno,“ pokračovala šťastne.

O veľkú novinku sa podelila aj so svojimi fanúšikmi na Instagrame, kde spočiatku zahmlievala informáciami o novom kalendári, novinkami ohľadom pobytov v kaštieli, no napokon sa s úsmevom pochválila aj krásnym prsteňom. „Takže do roka a do dňa," dodala Adriana.