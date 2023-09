FOTO: Za dobrotu na žobrotu. Policajt za svoju odvahu zaplatil daň, odvrátil však veľkú katastrofu

Nebyť jeho rýchlej reakcie, situácia sa mohla skončiť naozaj zle. Českí diaľniční policajti majú za sebou kuriózny zásah. Počas kontroly vozidla na diaľnici neďaleko obce Ostrov za nimi prišiel pracovník z neďalekej stavby. Mal na nich netradičnú požiadavku - aby sa pozreli na zmäteného jeleňa, ktorý pobehuje za ochranným plotom a pomaly sa chystá na diaľnicu.

Policajti po príchode na miesto srnca naozaj našli a rozhodli sa, že ho zaženú smerom k otvorenej bránke. „Vystresované zviera však vo vysokej rýchlosti minulo otvor a odrazilo sa od kovovej konštrukcie, čo ho ešte viac dezorientovalo,“ uvádzajú strážcovia zákona. Vtedy nadišla kritická chvíľa. Srnec sa totiž rozbehol smerom proti jednému z policajtov a tesne pred ním vyskočil smerom k diaľnici.

Odvážny policajt neváhal a konal. Srnca sa mu podarilo zachytiť vo vzduchu a stiahnuť k zemi. Vyžiadalo si to však svoju daň. „Spoločne dopadli tak nešťastne, že policajtovi sa do paže zabodli srncove parohy. Aj napriek tomu vzal zviera do náruče a odniesol ho na bezpečné miesto,“ dodali policajti.

Na záver dodávajú, že muž zákona svojou rýchlou reakciou nielenže zachránil jeleňa, ale veľmi pravdepodobne ušetril vodičov na diaľnici od veľmi nepríjemného zážitku, ktorý sa pri zlej reakcii mohol skončiť katastrofou. „Krvácajúcu ranu policajti na mieste ošetrili a okamžite vyrazili k ďalšej nahlásenej udalosti. Až po jej vyriešení odišiel policajt do nemocnice, odkiaľ sa vrátil s niekoľkými stehmi a zážitkom na celý život,“ uzavrela Policie ČR.