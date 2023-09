Cristiano Ronaldo mal na výkon Slovákov jasný názor. Portugalsko sa proti sokolom strachovalo až do konca

Slovenskí futbalisti síce prehrali v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2024 s Portugalskom 0:1, no po záverečnom hvizde im skandovalo vypredané Tehelné pole. Proti favoritovi J-skupiny odohrali zverenci Francesca Calzonu výborný duel a tréner Slovákov po stretnutí povedal, že je na nich hrdý. To, že bol zápas poriadne náročný, uznali aj hviezdy Portugalska na čele s Cristianom Ronaldom.

Poklona od trénerov

Aj trénerovi Slovákov sa fanúšikovia poďakovali potleskom, kormidelník SR výkon hráčov zhodnotil pozitívne: „Som veľmi spokojný s tým, v akom svetle sme sa predviedli. Odohrali sme zápas na vysokej úrovni. Na druhej strane ma to mrzí, po takomto výkone sme si zaslúžili body,“ uviedol Calzona.

Tesne pred gólom Bruna Fernandesa mohol skórovať Lukáš Haraslín. „Snažil som sa to dávať na prvú žrď, brankár možno čakal krížnu strelu. Škoda, že to nevyšlo a čo je horšie, vzápätí sme inkasovali. Bruno to trafil v podobnej situácii a ja nie. Samozrejme ma to mrzí, ale naša hra bola na vysokej úrovni,“ vyjadril sa krídelník pražskej Sparty, ktorý v tejto sezóne skóroval celkovo už šesťkrát.

Vedeli, že to bude ťažké

Poklonu našim reprezentantom zložil kormidelník Portugalska. „Slováci hrali veľmi dobre, my sme prvých 15 minút začali zle. Súper bol lepší. Ale mali sme víťazný spirit a zvládli sme to. Ale Slovákom chcem zložiť poklonu, potrebujeme takéto ťažké zápasy,“ uviedol Roberto Martinez.

To, že to bol naozaj ťažký zápas, priznal aj Cristiano Ronaldo. „Veľmi dôležité víťazstvo v ťažkom zápase! Stále sme neporazení!“ napísala megahviezda na Instagram. Po zápase sa pridal aj jeho kolega a strelec jediného gólu zápasu, Bruno Fernandes: „Som šťastný, že sme vyhrali, navyše som dal gól, čo je super pocit. Vedeli sme, že proti Slovensku to bude ťažké. Priblížili sme sa k postupu na ME a to je najdôležitejšie-"