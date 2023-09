Nefajčím, fotím! Odborníčka prezradila päť tipov, ako sa zaručene zbavíte chuti na cigaretu

Fajčenie je naozaj nepríjemná závislosť. Mnoho ľudí by s ňou rado skoncovalo, no nedarí sa im to podľa predstáv. Ak medzi nich patríte náhodou aj vy alebo nejaký váš známy, možno pomôžu tipy od odborníčky. Profesorka Eva Králiková z Centra pre závislých od tabaku v Prahe je expertkou na slovo vzatou - pod rukami jej prešlo už viac ako 7-tisíc fajčiarov. Pre Blesk pre ženy teraz prezradila originálne rady, ako sa zbaviť chuti na cigaretu.

5. Dajte si mrkvu

„Jedna pani mi vravela, že fajčila 20 cigariet denne, tak si ráno ošúpala 20 kusov mrkvy a namiesto fajčenia chrúmala mrkvu, aby mohla fungovať,“ opísala odborníčka jeden z tipov, ako si pomôcť, keď vás prepadne chuť na cigaretu.

Foto: Freepik.com

4. Namiesto kávy čaj

Kávičkári a zároveň fajčiari si svoj obľúbený nápoj často nevedia predstaviť bez cigarety. Doktorka však radí, že káva je nápoj, ktorému sa vyhnúť dá. „Môžete si dať napríklad zelený čaj alebo iný čaj, odšťaviť si pomaranč či siahnuť po akomkoľvek inom nápoji, napríklad Coca Cole s ľadom,“ vysvetľuje ďalej.

Foto: Freepik.com

Samozrejme, nájdu sa aj takí ľudia, ktorí argumentujú, že kávu potrebujú kvôli nízkemu tlaku. „Zdôverili sa mi teda s tipmi, ako si tú kávu doprajú, ale nezapália si k nej. Napríklad si ju vypijú v stoji, lebo keby si sadli, tak by si určite zapálili. Jedna pani si chodievala vypiť kávu do kúpeľne,“ dodala odborníčka s úsmevom.

3. Choďte na vzduch

