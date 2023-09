FOTO: Na jej neuveriteľné premeny stoja rady. Vďaka kaderníčke Martine ženy znovu nachádzajú svoju silu

Mala 18 rokov, keď si otvorila svoje kaderníctvo. „Klienti sa do dverí zrovna nehrnuli. Začiatky sú veľmi ťažké. Pokiaľ ale nejaká klientka prišla, vychutnala som si ju do sýta. Nestačili mi len urobiť jej vlasy. Potrebovala som každej klientke aj prepudrovať noštek, aby bol výsledok v mojich očiach dokonalý,“ prezradila na svojej webovej stránke kaderníčka Martina Odstrčilová z českých Jeseníkov, ktorá je dnes kráľovnou premien. V každej žene vidí krásu, ktorá je niekedy len hlboko skrytá.

Prijať samú seba

„Väčšinou za mnou prichádzajú ženy, ktoré túžia po celkovej zmene svojho života. Potrebujú za niečím urobiť hrubú čiaru a začať znovu s čistým štítom. Mojím hlavným poslaním je ale to, aby neutekali pred sebou a nesnažili sa byť niekým iným. Práve naopak. Preto odo mňa ženy odchádzajú s prijatím seba samej a naučia sa svoj pravý potenciál využiť aj vo svojom živote,“ vysvetlila pre Deník Martina, ktorú dnes na Instagrame sleduje viac ako 100-tisíc ľudí.

Salón funguje 14 rokov, no ona s premenami začala už ako študentka. Dnes vie, že povolanie kaderníčky je pre ňu to pravé. „Snúbi sa v ňom kreativita, podnikanie, psychológia a sociológia. Je neuveriteľne všestranné. Ak kaderník nechce, nemusí sa utápať v každodennej rutine,“ uviedla v rozhovore pre Evu. Kým na začiatku čakala, kto vojde do dverí, dnes sú u nej termíny obsadené za 20 sekúnd.

Do jej kaderníctva s názvom Studio Marteena cestujú ženy od Prahy až po Brno a neraz prídu aj zo Slovenska. Aby prijala všetky záujemkyne, ako sama hovorí, musela by zamestnať aspoň 50 kaderníkov. Zatiaľ ich našla len päť, ktorí spĺňajú jej požiadavky a odvádzajú profesionálnu prácu.

Zo žien robí kráľovné

