Odfotila popálenú princeznú aj ženu, ktorej rakovina vzala nohu. Klára zachytáva skutočnú krásu žien

Dokonalá tvár aj telo. Aj toto zvyklo byť častým prianím klientok mladej fotografky Kláry Psotovej z českého Olomouce, ktorá sa však svoje portfólio rozhodla razantne zmeniť. Dnes sa pred jej fotoaparátom najčastejšie objavujú ženy s viditeľnými telesnými nedostatkami, následkami chorôb či nehôd. Ľuďom ukazuje skutočnú krásu a najmä silu ľudských osudov.

Neprirodzené úpravy aj do rodinných albumov

„ Fotiť som začala pred šiestimi rokmi. Rok a pol som fotila modelky pre Českú Miss. Upravila som svetlo, kontrast a farby, ale modelky chceli, aby som im vyretušovala všemožné nedokonalosti pleti. A okrem toho ma prosili, nech vylepším aj ďalšie časti tela ,“ spomína si pre portál Hate Free Klára na svoje začiatky, kedy na dennom poriadku v programoch zoštíhľovala driek či nohy, ktoré už aj tak boli dosť chudé.

Hoci túžila vyhovieť všetkým, postupne jej posadnutosť dokonalosťou začala prekážať. „ U modeliek sa to možno dalo pochopiť, ale keď za mnou prišla pani, ktorá sa fotila do rodinného albumu a chcela, aby som vybielila zuby, tak to bolo už veľa,“ pokračuje. Retušovanie napokon spoplatnila.

Popálená princezná

Umelkyňa verila, že tento krok ľudí od tejto služby aspoň trochu odradí, avšak opak bol pravdou. Stretla sa s vlnou kritiky, ktorú však so vzácnou návštevou vo svojom ateliéry prestala riešiť. „ Pred troma rokmi prišla do môjho ateliéru Blanka, ktorá mala veľké jazvy na rukách aj na chrbte. Zaujalo ma, že na rozdiel od modeliek Blanka nechcela nič retušovať. Vtedy som ešte nevedela, čo sa jej stalo,“ spomína si Klára na prvý impulz k založeniu projektu Bez retuše.

Článok pokračuje na ďalšej strane: