Mladá mamička rozpútala búrlivú debatu: Jej deti môžu ísť spať, kedy chcú. Má len jednu podmienku

Bolo by pre ňu jednoduchšie poslať deti do postele o siedmej večer, no rozhodla sa, že to bude robiť inak. Nic Bescobyová je matkou troch detí, ktoré sa vzdelávajú doma a dokonca im zrušila večierku. Do rodiny to podľa nej vnieslo pocit voľnosti a slobodu, hoci

Najkreatívnejšia je v noci

„Poznám veľa rodín, v ktorých funguje presne nastavená štruktúra, ale náš prípad to jednoducho nie je. Moje deti chodia spať neskoro aj vstávajú neskoro a je to tak v poriadku,“ vysvetlila pre KidSpot. Sama je skôr nočný vták, živí sa písaním kníh a najkreatívnejšia je vraj o druhej v noci.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/He3smalls/posts/pfbid02YCAw2H5D7Pt57jhyJs6yxxm55vzHL4t4XoA4fDKU8U1NoEGnYKiSYwVHHMpQ6hQQl

Uvoľnené večery s deťmi si užíva a spolu im hovoria „špeciálny čas“. Zvyknú si čítať, pozerať filmy, kresliť, prípadne sa hrať. „ Začali sme takto fungovať, keď som sa o tom dopočula od iných rodín. Najprv som si myslela, že musia byť šialení, ale čím viac som o tom premýšľala, tým väčší zmysel mi to dávalo,“ povedala Nic.

Večer bez mobilov aj tabletov

Deti sú podľa nej oveľa rozumnejšie, ako si myslíme, a sami vedia, koľko spánku ich telo potrebuje. Najstarší syn zobral novinku v domácnosti po svojom a na začiatku sa rozhodol, že nebude spávať vôbec. Nic mu vtedy vysvetlila, aké to môže mať fyzické a psychické následky. Odvtedy už vraj s jej pomocou vie rozoznať, kedy sa treba pobrať do postele.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.