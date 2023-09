FOTO: Má také obrovské nohy, že mu všetky topánky boli malé. Smutného školáka zachránila aj hviezda NBA

Narodil sa ako obyčajné bábätko, no vyrástol z neho nezvyčajne mohutný tínedžer. Jeho rozmery zvykli byť výhodou hlavne počas hrania amerického futbalu, problém však nastal pri hľadaní vhodnej obuvi. Američan Eric Kilburn už ako 15-ročný totiž nosil najväčšiu veľkosť topánok, aká sa vyrábala. Príbeh však má nakoniec šťastný koniec.

Pľuzgiere a otlaky

Prosby športovým spoločnostiam od Ericovej mamy Rebeccy, ktorá svojmu 208 centimetrov vysokému synovi túžila dopriať pohodlnú obuv, ostávali nevypočuté. Jeho tréningy a zápasy sa tak pravidelne končili s nepríjemnými pľuzgiermi a otlakmi na nohách. Rodina sa musela uchýliť k špeciálnym ortopedickým topánkam - za jeden pár zaplatili v prepočte takmer 1 500 eur, pričom chlapcova noha stále rástla, takže mu nevydržali dlho.

Ericova stará topánka v porovnaní s inými objektami. Foto: Instagram/nicekicks

Pomôcť sa preto rozhodol aj hviezdny basketbalista Shaquille O'Neal. Ericovi poslal zásobu topánok Shaq - hoci technicky sú mu trochu malé - a niekoľko veľkých krabíc nového oblečenia pre celú rodinu vrátane mladšieho brata Graesyna. Taktiež poslal svojho osobného krajčíra, aby Erica zmeral a vytvoril pre neho dva nové obleky a s Ericom si aj zatelefonoval.

Prvý futbalový zápas

To ale nebolo všetko. Rodinný známy sa neskôr rozhodol, že pre Erica vytvorí verejnú zbierku, ktorú si všimli spoločnosti Puma a Under Armour. Dorazili na strednú školu, chlapcovi zmerali nohy a po čase mu darovali štyri páry kopačiek a dva páry tenisky, ktoré mu sedia ako uliate. „Dostal som ich pred kondičným tréningom a je to neskutočný rozdiel, podám v nich oveľa lepší výkon,“ povedal pre USA Today.

Jeho noha presahuje veľkosť 56 a číslo tenisiek, v ktorých dnes môže pohodlne športovať, si vyslúžilo pomenovanie „veľkosť Erica Kilburna“. Prvý zápas s novými kopačkami intenzívne prežívala aj chlapcova mama. „Už len vidieť, ako môže bez problémov dať zo seba to najlepšie, je obrovským darom. Je šťastie, že má teraz na ihrisku rovnaké podmienky ako ostatné deti,“ povedala.

Za pomoc od darcov je veľmi vďačná a pre rodičov, ktorí si prechádzajú podobnými situáciami, chcela založiť webovú stránku s prehľadom nadrozmernej obuvi v dostupných cenách.