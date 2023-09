Nefungujúce manželstvo ukončil až nadpozemský zážitok. Kamila Magálová teraz túži po novej láske

Patrí medzi naše najvýraznejšie herečky a počas svojej kariéry stvárnila množstvo postáv. A hoci sa jej v pracovnom živote vždy darilo, v tom osobnom to až také ružové nebolo. Už je to totiž viac ako desať rokov, čo sa Kamila Magálová rozviedla s manželom, s ktorým žila 42 rokov. Ako však povedala v rozhovore pre Blesk.cz, je pripravená na novú lásku.

Nadpozemský zážitok

Herecká legenda žila desaťročia v manželstve so Slavomírom a hoci sa navonok všetko zdalo byť v poriadku, nebolo to tak. Manželstvo už dlhšiu dobu nebolo šťastné, no Kamila sa pre deti a vnučky rozhodla, že v ňom zotrvá. To sa zmenilo až po udalosti, ktorá ju takmer pripravila o život. Dostala totiž obličkovú sepsu. „Vo väčšine prípadov sa na to umiera. Šanca na prežitie je dvadsať percent. Zažila som trochu klinickú smrť,“ spomína herečka.

Kamila Magálová. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Každý sa jej vraj potom pýtal, či videla cestu. „Videla som niečo pred sebou, nebolo to svetlé, ale hnedé a hovorilo mi – konečne začni riešiť svoj život. Bola som v kóme tri dni a ten hlas, čo som počula, bol ženský. Veľmi sa podobal môjmu. Ako keby som si sama hovorila – musíš to nejako riešiť,“ vysvetlila Kamila Magálová. Po návrate z nemocnice sa preto odhodlala k dôležitému rozhodnutiu a v roku 2012 to so Slavomírom to ukončila.

Túži po láske

Po rozpade manželstva si umelkyňa istý čas liečila zlomené srdce a už dlhšiu dobu žije sama. „Ani deti, ani vnúčatá nie sú so mnou. Ale mám svoje kamarátky, ktoré žijú s manželmi, a keď ich počúvam, čo s nimi zažívajú, tak si doma ľahnem na terasu a hovorím si, že ako mi je dobre,“ povedala so smiechom, no potom vážne dodala, že láska jej naozaj chýba.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228747509293152&set=pcb.10228747530933693

Dnes otvorene priznáva, že túži po láske a novom mužovi po jej boku. „Lásku mám od detí, od vnúčat, ale chýba mi objatie, pochopenie, ten pocit, že ma niekto potrebuje, že je so mnou rád, a úprimne sa priznám, že to mi chýba,“ uzatvorila obľúbená herečka.