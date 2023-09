Žil v špine s prostitútkami a vo vrecku mal posledné doláre. Seriálovému Joeymu Priatelia zachránili život

Jeho majetok dosahuje 90 miliónov dolárov a väčšinu zarobil vďaka jedinej veci. Matt LeBlanc sa postavil na nohy vďaka postave Joeyho v kultovom seriáli Priatelia. Málokto vie, že herec predtým býval v špinavom hoteli, kde sa zdržiavali díleri a prostitútky, a že pred kastingom mal vo vrecku posledných 11 dolárov. Jeho mama ho prehovárala, aby to s herectvom vzdal, no on sa rozhodol inak. A urobil dobre.

Pilníkom si upravil zub

Mal 17 rokov, keď odišiel z domu, aby v New Yorku prerazil ako model. Všade ho odmietli a dôvod bol jednoduchý – so svojou výškou 177 centimetrov pre modelingové agentúry nebol dostatočne vysoký. Preto skúsil šťastie ako herec, ktorý akútne potreboval peniaze. Keď si chcel urobiť fotografie, s ktorými by mohol chodiť na kastingy, fotograf mu povedal, že najskôr si musí dať urobiť predné zuby, pretože jeden z nich mal dlhší.

„Takže som si vyhľadal zubára, nemala som žiadne poistenie,“ spomínal Matt LeBlancv šou Conana O'Briana. Keď mu zubár oznámil, že úprava zubu bude stať 80 dolárov, zmohol sa na jedinú otázku. „Osemdesiat dolárov? A za čo?“ čudoval sa začínajúci herec. Zubára sa preto opýtal, ako by postupoval pri úprave zubu. Vedel totiž, že také peniaze ani zďaleka nemá a že si bude musieť poradiť sám.

„Išiel som do lekárne a kúpil som si tri pilníky,“ spomínal herec, ktorý si pilníkovaním skrátil jeden zub. Keď sa vrátil k fotografovi a keď mu ukázal zuby, ten ho pochválil. „U zubára odviedli naozaj peknú prácu,“ citoval so smiechom slová fotografa, ktorý netušil, že Matt LeBlanc si zuby upravil sám.

V hoteli s dílermi

Aj vďaka fotografiám a úspešným kastingom si zahral v niekoľkých úspešných reklamách, účinkoval vo videoklipoch známych kapiel, no v seriáloch a filmoch dostával iba bezvýznamné roly. Peniaze sa tak míňali oveľa rýchlejšie, ako chcel. „V tom čase som žil v lacnom hoteli, v ktorom sa neustále zdržiavali díleri a prostitútky,“ spomínal pre Independent. Matt žil v špine a biede a keď ho raz prišla navštíviť jeho mama, prosila ho, aby sa vrátil domov.

