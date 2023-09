Myslel si, že nebude mať nikoho radšej ako Soňu. Rišo Müller je 16 rokov s Vandou, ktorá ho zachránila

V očiach fanúšikov vyzerá ako človek, ktorý je vážny a nedostupný, no opak je pravdou. Richard Müller, ktorý pred pár dňami oslávil 62. narodeniny, je podľa priateľov mužom s tým najväčším srdcom. „Dal mi pocit istoty a domova. Je pre mňa oporou. Snažím sa stáť pri ňom. Tak, ako po jeho boku stáli jeho mama a deti, ktoré mu niekoľkokrát zachránili život,“ prezradila Vanda Wolfová, ktorá je vyše 16 rokov oporou Richarda Müllera. Prvé manželstvo spevákovi nevyšlo, partnerstvo s Vandou mu vdýchlo nový život. Vďaka láske a starostlivosti zvládol spevák aj tie najhoršie fázy mánie a depresií.

Svadba po dvoch týždňoch

Richard Müller si hlásateľskú hviezdu Soňu zobral po dvoch týždňoch chodenia. „V roku 1986, keďže sme na seba nemali vôbec čas. Tak sme si povedali, že aby sme ostali spolu, musíme sa zobrať. Prvých päť rokov bolo krásne a kreatívne obdobie. Richard posúval svoju kariéru, ja som bola s deťmi a stále sme prežívali všetky jeho úspechy, neúspechy, pesničky,“ povedala Soňa Müllerová v dokumentárnom filme Nepoznaný.

Po 15 rokoch manželstva bolo ale všetko inak. „Ja pravda taká, že som ublížil mnohým ľuďom, najviac svojej manželky Soni, čo ma hrozne mrzí,“ hovoril Rišo v rozhovore pre televíziu Markíza krátko po škandále, ktorý navždy poznamenal ich vzťah. Počas koncertu v Zlíne sa spevák vyzliekol donaha, pokrikoval po fanúšikoch a pýtal si pervitín.

Pre Markízu otvorene priznal, že šesť rokov užíval drogy vrátane pervitínu aj heroínu a cudzí mu nebol ani alkohol. „Tatuškovi želám predovšetkým, aby to, čo drží tri týždne, držal celý život,“ znelo želanie Soni Müllerovej v jednom z ich domácich videí, ktoré ukázali v dokumente Nespoznaný.

Už asi nie si

Jedného dňa si ale moderátorka povedala, že takto to ďalej nepôjde. „Bolo to ťažké a najmä mentálne. Ale čo sa týka tých praktických vecí, tej organizácie, tak to bolo ľahšie. Povedala som si, že stačí a hotovo,“ spomínala v relácii Zvedavá Zuza Soňa Müllerová, ktorá od manžela odišla.

