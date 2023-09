Deti prichádzali na svet a všetci len dúfali, že prežijú. Lekárka všetko zmenila, zachránila milióny novorodencov

O máloktorom človeku sa dá povedať, že zasiahol do života každého z nás už prvé sekundy po narodení. O lekárke Virginii Apgarovej to však platí doslova. Svojím počinom totiž zachránila milióny detí na celom svete, ktoré by inak čakala len smrť.

Presvedčili ju, aby sa nestala chirurgičkou

Virginia Apgarová sa narodila v roku 1909. Vyrastala v dobe, ktorá nepriala ženám a už vôbec nie tým v medicíne, ale to vôbec neplatilo o jej rodine. V osobe otca, ktorý bol amatérskym astronómom, a aj vo svojej matke našla podporu. Jej smerovanie výrazne ovplyvnila rodinná tragédia. Apgarovej starší brat zomrel na tuberkulózu ešte pred tým, ako prišla na svet, druhý brat trpel vážnymi zdravotnými problémami hneď od narodenia.

Túžba pomôcť ľuďom, ale aj jej zvedavosť ju viedli práve na štúdium medicíny. Ženy však na medicínske školy buď vôbec neprijímali, alebo ich v lepšom prípade odsúvali do nezaujímavých špecializácií.

Na Kolumbijskej univerzite bola Virginia jednou z deviatich žien v ročníku. Po vyštudovaní začala pracovať na svojej kariére chirurgičky. Vedúci oddelenia ju však od tohto odboru odradil a presvedčil ju, aby sa stala anestéziologičkou. V tom čase však vôbec nešlo o uznávanú špecializáciu.

Dieťa umyli a dúfalo sa, že prežije

Virginia sa však s optimizmom jej vlastným vrhla do práce a už o pár rokov na to viedla oddelenie anestézie. Podľa Time však ako žena mala problém nájsť pre svoje oddelenie talentovaných výskumníkov. Nedokázala sa stretnúť ani so svojimi mužskými kolegami, ktorí sa pravidelne schádzali v pánskych diskusných kluboch, kde nemala prístup.

Svoj vlastný výskum v 40. rokoch zamerala na to, aký má vplyv anestézia, ktorá sa podá matke, na jej dieťa. V tom čase bola novorodenecká úmrtnosť stále na vysokých číslach aj napriek tomu, že stále viac žien začalo rodiť v nemocniciach a nie doma. „Lekári na pôrodných sálach sa zameriavali na matky a bábätkám venovali len malú pozornosť. Tie, ktoré boli malé a slabé, nechali zomrieť, pretože sa predpokladalo, že sa pre ne nedá nič urobiť,“ vysvetľuje Melinda Beck, priateľka Virginie Apgar pre Time. Dieťa sa teda len umylo a všetci dúfali, že prežije.

Dá sa pre novorodencov urobiť viac?

