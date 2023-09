Babku požiadali o pomoc s vnúčatkom, ona im dala svoj cenník. Kuriózny prípad rozdelil ľudí na dva tábory

Mladá rodina sa dostala do nečakanej situácie.

Azda všetci noví rodičia si želajú starých rodičov, ktorí by im boli pri výchove detí oporou a občas, prípadne aj každý deň sa aspoň na malú chvíľu postarali o vnúčatá. To, že to tak nefunguje vždy, na vlastnej koži okúsila aj 29-ročná mamička, ktorej mama namiesto toho predstavila svoj hodinový cenník. Kuriózny prípad rozdelil ľudí na dva tábory.

Hodinový cenník

Mamička o svojej situácii napísala v príspevku na sociálnej sieti Reddit. Vysvetľuje v ňom, že ona aj jej partner pracujú na plný úväzok a nemôžu si dovoliť, aby jeden rodič zostal s bábätkom doma. Ona okrem toho, že do rodinného rozpočtu vďaka svojej práci prináša viac peňazí ako manžel, šetrí na splatenie dlhu a presťahovanie sa do väčšieho bytu.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Johnny Cohen

Aj z tohto dôvodu sa chcela mladá rodinka vyhnúť ďalšiemu míňaniu peňazí za drahé jasle či opatrovateľky, preto o pomoc požiadali babku. Problémom bolo, že čerstvá mama sa o tom s ňou zabudla porozprávať predtým a nečakala, že babka si vypýta za stráženie približne 20 eur za hodinu. Mala na to jednoduchý dôvod - povedala jej, že už je „príliš stará“ a „už vychovala svoje deti“.

Búrlivá diskusia

„Nezabudnite, moja mama má 64 rokov, od roku 1992 je ženou v domácnosti a odvtedy nepracuje,“ uviedla dcéra. Jej matka vraj dlhé roky nerobí nič iné ako to, že varí či sleduje televízor. „Dodala tiež, že ak som naozaj chcela toto dieťa, možno som mala porozmýšľať nad tým, že zostanem doma ako ona a postarám sa oň, kým môj partner pôjde do práce a bude sa o nás starať ako o ‚tradičnú‘ rodinu, a že ak to dokázal vyriešiť môj otec, dokážeme aj my,“ opísala sklamane.

