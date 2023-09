Ľúbim ťa, si navždy moja superstar. Julo Viršík miloval svoje dcéry a manželku, s ktorou sa chystal zostarnúť

„Háj, háj, háj. Počúvate twentyfájf!“ Týmto pozdravom zdravila všetkých svojich poslucháčov jedna z najväčších rádiových legiend, chlapík, ktorý urobil hit z Mandarínky Darinky a ktorého hlášky sa zapísali do dejín rozhlasového vysielania. Julo Viršík by práve oslavoval 59. narodeniny, no osudným sa mu stal náhly kolaps, ktorý nikto nečakal. „Kde bol on, tam bol smiech a optimizmus,“ spomínali kolegovia z rádia Expres na moderátora, ktorý podľa nich zmenil životy mnohým ľuďom. Bol nielen skvelým moderátorom, ale aj zamilovaným manželom a hrdým otcom dvoch úspešných dcér.

Do rádia sa išiel sťažovať

Julo Viršík sa narodil v Nitre a za svoju druhú mamu považoval rozhlas. „Na ňom som vyrastal, vychovával ma. V sobotu doobeda som hrával futbal a potom som sedel pri rádiu a počúval rozhlasové hry pre deti a mládež,“ spomínal pre Život Julo, ktorý si vždy predstavoval, aká tvár sa skrýva za hlasom, ktorý išiel z rádia. To, že sa stal sám legendou slovenských rádií, bolo dielom náhody.

„Keď som prvýkrát prišiel do rozhlasu, prišiel som sa sťažovať do redakcie Zákruty, že môjmu vtedy ešte potenciálnemu svokrovi urobili niečo zlé s autom a že by som to chcel reklamovať. Bol som vtedy veľmi naštvaný a oni sa ma opýtali, že čomu sa venujem,“ spomínal Julo na moment, keď v rádiu vysvetlil, že ešte je na gymnáziu, ale raz by chcel študovať žurnalistiku. „A rádio ťa baví?“ spýtali sa ho. Keď Julo váhavo prikývol, do ruky mu dali mikrofón, a tak išiel nahrať svoju prvú anketu na ulicu.

Foto: Reprofoto YouTube - Biggy

Z Mandarinky Darinky urobil hit

Na žurnalistiku sa ale na prvýkrát nedostal, takže popri drobných prácach v rádiu si musel vraj rok privyrábať ako pomocný robotník.

