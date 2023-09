Už by som chcela prehodiť list, nechať Paľka odpočívať v pokoji. Majka Demitrová vie, že čas skutočne lieči

Mala to byť len ďalšia z obyčajných ciest, ktorých hokejisti za svoju kariéru zažijú stokrát. Hráči nasadli do lietadla, aby mohli odohrať prvý zápas v novej sezóne KHL. Do Minsku ale nikdy nedorazili. Krátko po štarte sa stroj zrútil do rieky Volgy a explodoval. Pri nehode zahynuli všetci členovia tímu Lokomotivu, medzi nimi aj legendárne číslo 38, Paľo Demitra. Od osudnej nehody prešlo 12 rokov a aj keď odvtedy nebol deň, kedy by si na svojho manželka Majka Demitrová nespomenula, priznáva, že čas napokon vysuší všetky slzy.

Mysleli si, že nebol v lietadle

Keď sa dozvedela o leteckom nešťastí, nechcela tomu uveriť. „Zavolala mi to kamarátka, že to čítala na internete, ale ja som vôbec neverila, že sa také niečo stalo. Neverila som, že je to Paľkovo lietadlo, myslela som, že je to iné. Hneď som si zapla televízor, kde stále behali titulky, že traja to prežili, tak som bola pokojná, že on prežil,“ spomínala pre Nový Čas Majka Demitrová. To, že tu Paľo nie je, si uvedomila až dva mesiace po nehode. Dovtedy to jej mozog vraj odmietal spracovať. To, že hokejista nehodu prežil, si myslela aj jeho sestra Adriana.

„Pamätám si, že som bola doma, keď môj syn Martin prišiel so správou, že padlo lietadlo. Mal to od nejakého kamaráta. Volala som hneď mame, ale tá mi povedala, že keď telefonovala ráno s Paľom, povedal jej, že s tímom nejde. Vraj má nejaké zdravotné problémy, bolelo ho brucho či čo. Tak sme sa utešovali, že v tom lietadle nebude,“ spomínala pre Šport24 Demitrova sestra, ktorá neverí, že čas dokáže všetko vyliečiť. „Život bez Paľa už jednoducho nie je taký, aký bol a nikdy nebude. Museli sme sa však naučiť s tým žiť,“ povedala otvorene Adriana.

Najväčšiu silu jej dali deti

Majka Demitrová pre Aktuality priznala, že prvých päť mesiacov bola v slzách stále, potom sa začali intervaly predlžovať, no otvorene povedala, že keď sa cíti zle, za Paľom si jednoducho poplače.

