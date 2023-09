Sedela v horiacom byte, bola v pasci. Roman v poslednej chvíli vykopol dvere a 57-ročnú pani zachránil

Sedela na chodbe horiaceho bytu a bezmocne čakala na pomoc. Hoci život 57-ročnej ženy z Českého Krumlova visel na vlásku, onedlho sa vo dverách zjavil Roman. Akonáhle totiž začul intenzívne praskanie ohňa, neváhal a utekal na pomoc.

Ako na sociálnych sieťach informovala česká polícia, dráma sa odohrala v piatok 1. septembra okolo 22. hodiny v jednom z bytov, v ktorom susedia zacítili silný zápach dymu. „ Hliadka na nič nečakala a okamžite vyrazila na miesto. Po príchode policajtov, sa už po celom dome rozliehal silný zápach štipľavého dymu. K bytu, ktorý sa nachádzal na 7. poschodí domu, sa ako prvý dostal policajt práporčík Roman Lisý," opísali muži zákona dramatické chvíle.

V tej chvíli bol už zvnútra bytu počuť jasný zvuk praskania ohňa a keďže na Romanove naliehavé búchanie nikto nereagoval, rozhodol sa na nič nečakať a dvere vykopnúť. „V byte kvôli hustému dymu nebolo nič vidieť. Policajt si však všimol, že v chodbe bytu na zemi sedí žena (ročník 1966), ktorú s nasadením vlastného zdravia urýchlene vyviedol z bytu von, čím jej v tej chvíli nepochybne zachránil život," pochválili statočný čin svojho kolegu policajti.

Roman sa následne uistil, že sa v byte nikto ďalší nenachádza, schmatol hasiaci prístroj a do bytu sa vrátil, aby zabránil väčším škodám. „ Plamene sa v tom čase rozliehali už po strope bytu. Žena bola medzitým odovzdaná do rúk záchranárov a prevezená do českokrumlovskej nemocnice ," doplnili policajti s tým, že napriek tomu, že sa do rúk záchranárov dostal aj statočný Roman, ktorý sa v horiacom byte nadýchal dymu a zmesi z hasiaceho prístroja, záchranná akcia mala šťastný koniec.