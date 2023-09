Ukážem im, že na to mám, hovorí Paľko. Mama preňho vybojovala miesto v škole, kam ho nechceli vziať

Je veľmi rozumný a odhodlaný, aj tak ho nechceli. Šesťročného Paľka odmietli prijať do školy vo Veľkých Kostoľanoch pri Piešťanoch a matke odporučili, aby hľadala niekde inde alebo syna umiestnila do špeciálnej školy. Ako informovali tnoviny.sk, jedným z dôvodov bol chýbajúci bezbariérový prístup, na vybudovanie obec nemá peniaze. Aj keď je chlapček pre rázštep chrbtice na invalidnom vozíku, podľa odborníkov je intelektovo na veľmi dobrej úrovni a patrí do školy medzi ostatné deti. Jeho mama Ľubica Vranková sa nevzdala a jej boj sa po dlhých mesiacoch vyplatil.

Po schodoch ťahá 53 kilogramov

Ako uviedli v najnovšej reportáži tvnoviny.sk, Paľko 4. septembra nastúpil do školy vo Veľkých Kostoľanoch s ostatnými deťmi. Jeho cesta do školy ale vôbec nie je jednoduchá. Paľko váži 40 kilogramov, vozík ďalších 13 kíl – to je váha, ktorú musí pani Vranková preniesť cez sedem strmých schodov, ktoré vedy do školy.

Ďalšie prekážky pred nimi stoja priamo v škole, kde ich čaká ďalších päť schodov. „Zatiaľ sa to dá, uvidíme, keď bude väčší,“ povzdychla si Ľubica Vranková, ktorá je napriek všetkému rada, že jej syn bude chodiť do bežnej školy. Riaditeľka školy Paľka najskôr nechcela prijať, v písomnom stanovisku uviedla, že pre dieťa s takýmto telesným postihnutím nemajú vytvorené podmienky. Starosta obce zase pre Markízu vysvetlil, že na zabezpečenie bezbariérového prístupu potrebujú 80-tisíc, ktoré teraz nemajú.

Ukáže im, že na to má

Ministerstvo školstva sa ale vyjadrilo, že spádová základná škola nemôže odmietnuť prijatie žiaka z iného dôvodu, ako sú kapacitné možnosti. Po dlhých debatách nakoniec Paľka vďaka jeho neodbytnej mame do školy prijali a obec tvrdí, že začínajú pracovať na debarierizácii školy.

Ak zastupiteľstvo odsúhlasí projekt, na ktorom pracovali počas leta, vstupnú rampu do školy vybudujú do konca roka. „Ja im ukážem, že na to mám. Držte palce,“ odkázal do kamery statočný Paľko.