Telo hviezdneho Cristiana Ronalda nezdobí ani jedno tetovanie. Za jeho rozhodnutím stojí šľachetná vec

Hoci pri pohľade na futbalové trávniky človek môže nadobudnúť dojem, že tetovanie patrí k povinnej výbave hráča ako dres či kopačky, v prípade Cristiana Ronalda toto tvrdenie neplatí. Na tele portugalského futbalistu, ktorý len pred pár hodinami priletel do Bratislavy na dlho očakávaný kvalifikačný zápas medzi Slovenskom a Portugalskom, by ste takúto ozdobu hľadali márne. Málokto však vie, že za týmto rozhodnutím stojí šľachetná vec.

Ako pred rokmi priznal portugalskému spravodajskému portálu Diretta, svoje telo ponechal bez jedinej kresby vďaka túžbe pomáhať iným. Okrem toho, že Ronaldo veľkými sumami podporuje rôzne charitatívne projekty, totiž na dobrú vec prispieva aj pravidelným darovaním krvi či krvnej plazmy.

„Nemám žiadne tetovanie, pretože často chodím darovať krv,“ priznal v rozhovore pred rokmi, no odvtedy svoj názor ani na moment nezmenil. Pokiaľ by sa totiž rozhodol pre tetovanie, podľa pravidiel by musel v nasledujúcich štyroch až šiestich mesiacoch darovanie vzácnej červenej tekutiny vynechať.

Ako informuje TA3, futbalová hviezda mala do Bratislavy priletieť v stredu. V hlavnom meste v drese portugalského národného tímu odohrá dôležitý kvalifikačný futbalový zápas proti slovenskej reprezentácii. Futbalová horúčka na bratislavskom štadióne vypukne už v piatok (8.9.) o 20:45 hod.