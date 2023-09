Má 101 rokov, no každý deň chodí do práce s úsmevom. Babička prezradila tajomstvo jej úctyhodného zdravia

Oslávila 101 rokov, no stále chodí každý deň autom do práce. Američanka Jayne Burnsová sa narodila v roku 1922, no doteraz je aktívna a vždy sa teší na svoje zmeny v práci. Napriek svojmu vysokému veku má dostatok energie a elánu. Tajomstvá jej dlhovekosti sú pritom jednoduché a rada sa o ne podelila.

Tajomstvá dlhovekosti

Robí na polovičný úväzok, hoci nemusí, a práve to jej umožňuje pracovať už dvadsaťšesť rokov v továrni, kde manipuluje s textilom. Každý týždeň pracuje v iné dni, no nikdy nie v utorky, tie má totiž vyhradené na starostlivosť o samú seba. Jayne má rada svoju rutinu - kávičku o piatej ráno a dvadsaťminútovú cestu do továrne, ktorá sa otvára o deviatej. „Jednoducho ma baví pracovať a taktiež sa mi páči pracovať s ľuďmi,“ hovorí pre Today a dodáva: „Užívam si to, čo robím a chcem v tom pokračovať.“

„Celý môj život som bola aktívna a robila som všeličo. Myslím si, že práve to mi pomohlo tak, ako nič iné,“ odovzdáva svoje skúsenosti. Sama tvrdí, že jej dlhovekosť jednoznačne nie je podmienená génmi. Ani jeden z jej rodičov sa totiž nedožil sedemdesiatky, čomu sa čudovala aj ona. Nevie povedať iba jeden dôvod, ktorý stojí za jej dlhým životom, no pre Today opísala niekoľko tipov, ktoré starnutie môžu spomaliť:

4. Všetko s mierou

Počas svojho života si Jayne vždy dopriala rôzne jedlá, avšak v primeranej miere. Rada si dá aj mäso, slaninku či maslo a niekedy sledovala aj svoj príjem cukru, s čím už prestala: „Mám totiž veľmi rada sladké.“ Sem-tam vypila aj trochu alkoholu, ale vždy len vtedy, keď boli spolu s manželom na nejakej akcii. Dokonca nikdy nezačala fajčiť. Preto jednoznačne odporúča do všetkého sa pustiť s mierou a sledovať svoje porcie.

3. Zdravie

