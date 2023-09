Je to naše zlato, hovoria babičky. Zdeněk vymenil internát za bývanie medzi seniormi, ktorým zmenil život

Nájom za bývanie rastie a vysoké ceny neobchádzajú ani študentov na vysokých školách. Študent fakulty telesnej výchovy a športu na Karlovej univerzite Zdeněk Braum sa rozhodol, že namiesto internátneho života využije ponuku Prahy 6, ktorá prišla s unikátnym projektom. Pre študentov ponúkajú výhodný nájom v dome s ošetrovateľskou službou pre seniorov. Výmenou za znížený nájom Zdeněk už dva roky venuje čas dôchodcom, ktorí sú jeho susedia.

Dve rôzne generácie

Multigeneračné bývanie v mestskej časti Praha 6 funguje už tri roky s jasným cieľom. „Chceme dať študentom príležitosť dostupného bývania a súčasne ponúknuť obyvateľom domu s ošetrovateľskou službou pomoc, aby sa zbytočne neizolovali,“ prezradil pre deník.cz radný Prahy 4 pre sociálnu politiku a zdravotníctvo Marián Hošek.

Od starších ľudí podľa neho môžu študenti čerpať životné skúsenosti a istý nadhľad, mladí zase môžu seniorom priblížiť ich pohľad na dnešný svet, ktorý je pre nich so všadeprítomnými technológiami stále zložitejší. Vysokoškoláci výmenou za bývanie pomáhajú miestnym dôchodcom zhruba 10 až 20 hodín mesačne. Zdeněk sa rozhodol, že bude svojim susedom vo voľnom čase hrať na gitare, púšťať gramofónové platne, predčítať knihy alebo im pomáhať pri používaní smartfónov.

Je to naše zlato

„Som tu pre nich, keby sa chceli porozprávať. A ako športovec sa im snažím vniesť do života aj trochu pohybu, tak sme nakúpili hry a hráme sa vonku,“ prezradil vo videu študent, ktorého si obyvatelia domu nevedia vynachváliť, hoci na začiatku mali predsudky. Podľa Zdeňka ale mnohí seniori vďaka nemu zmenili pohľad na mladšiu generáciu. „Niektoré predsudky tam boli, ale keď zistili, že niekto vie byť príjemný, tak to oplatia,“ povedal pre DVTV. Obe generácie rýchlo pochopili, že sa toho môžu od seba veľa naučiť.

„Ja si myslím, že tento projekt je úplne úžasný. Napríklad náš Zdeněk je, ako keby tu patril odjakživa. Je to naše zlato,“ prezradila pre novinky.cz jedna zo senioriek. „Pomáha nám so všetkými možnými vecami. Ja mám na starosti knižnicu a on mi tam prišiel povešať obrázky, odviezol staré knihy. Hráme sa s ním hry na trénovanie pamäte, a to je skvelé. My sme s ním jednoducho omladli,“ povedala ďalšia žena. Riaditeľka ošetrovateľskej služby Lucie Trnková priznala, že mladí študenti seniorom otvorili srdce. „Keby bolo takýchto domov v republike aj stovka, stále je to málo,“ odkázala ďalšia z dôchodkýň.