Andrea s manželom vyhrali milióny, no stále pracujú. Je pre nich niečo dôležitejšie ako drahé autá a domy

Posledné roky pre nich neboli jednoduché. Pandémia im zobrala niekoľkých blízkych členov rodiny vrátane jeho mamy. Učiteľ z britského mesta Bromsgrove Mike Law so svojou manželkou Andreou si mysleli, že sa im rúca celý svet, kým si 13. októbra 2021 neskontrolovali tiket z lotérie. „Bola som chorá, ležala som v posteli, keď som skontrolovala lístok. Pozrela som sa na svoj telefón a videla som tam neuveriteľnú výhernú sumu. Rýchlo som ten telefón odložila, nevedela som, čo mám robiť,“ spomínala Andrea pre Birmingham Live na deň, keď sa z manželov stali milionári. Novinári po dvoch rokoch od výhry opäť skontaktovali rodinu a mnohých prekvapilo, ako vyzerá ich život.

Myslel si, že je to podvod

Andrea dodnes spomína na deň, keď sa dozvedela, že vyhrali dva milióny libier. „Práve prišiel za mnou môj syn a pýtal sa, kde je jeho školská uniforma, takže ma rýchlo vrátil do reality. Vyprevadila som deti do školy, kam ich išiel odviezť manžel, a ja som sa vrátila hore, aby som znovu skontrolovala lístok,“ hovorila. Na webovej stránke stále blikalo, že vyhrala.

„Mikeovi som to hneď nepovedala, pretože musel odviezť deti do školy. Skončil by s autom v plote, keby som mu to povedala,“ smiala sa Andrea. Keď sa jej manžel konečne vrátil domov, oznámila mu, že mu musí niečo prezradiť. Triasli sa jej ruky a Mike vyzeral ustarostene. „Keď som mu povedala, že sme vyhrali v národnej lotérii, nevedel to pochopiť. Myslel si, že je to podvod,“ spomínala. Keď mu Andrea ukázala svoj účet na stránke národnej lotérie, stále neveril a pochopil to až vtedy, keď sa dovolali do lotérie.

Stále normálna rodina

„Blahoželáme vám,“ povedal im niekto v telefóne. Obaja manželia začali plakať, ešte deň predtým si pritom hovorili, že si nebudú môcť dovoliť novú kuchyňu a že pre hypotéku na dom budú pracovať do osemdesiatky.

Kým ich priatelia si mysleli, že výhra v lotérii obráti ich život na ruby, Mike s Andreou po dvoch rokoch hovoria, že sú stále normálnou rodinou. Majú na to jasný dôvod.

