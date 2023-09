Tomáš Maštalír sa zastal ľudí, ktorí sú terčom. Súčasná situácia na Slovensku mu nie je ľahostajná

Po letnej pauze sa na televízne obrazovky vrátil populárny seriál Pán profesor, v ktorom hviezdi Gabika Marcinková a Tomáš Maštalír. Hlavní protagonisti v pondelňajšom Teleráne porozprávali nielen o novinkách z piatej série, ale otvorene prehovorili aj o súčasnom dianí na Slovensku, ktoré im nie je ľahostajné.

A hoci u obľúbeného slovenského herca nie je zvykom, že by pred kamerami ukázal svoj hnev, nedávne vyjadrenie lídra jednej z politických strán, ktorý nazval LGBTI+ ľudí pliagou, ho nenechalo chladným. V priamom prenose sa Tomáš Maštalír zastal všetkých utláčaných.

Želať pokoj a lásku

„Seriál Pán profesor je veľmi dobre postavený, najmä preto, že prináša aj aktuálne spoločenské témy. Za mňa osobne to bola aj jedna z hlavných motivácií vstúpiť do tohto formátu, pretože v každej jednej epizóde sa objavuje súčasný problém, či už mladých ľudí, alebo celej spoločnosti. Aj v tejto sérii sú veľmi zaujímavé prípady. Niekedy ma aj mrzí, že do epizód sa toho nedostalo viac, čo aktuálne trápi Slovensko, ale sú tam silné témy. A je ich celá škála,“ prezradil so smútkom v hlase Tomáš Maštalír.

Herec priznal, že výrok o „pliage“, ktorý vyvolal v spoločnosti obrovskú diskusiu, ho zamrzel. „V nedeľu sme sa napríklad dozvedeli, že istá skupina ľudí je pliaga, a to je naozaj veľmi zlé vypočuť si od mierumilovného kresťana, ktorý všetkým želá pokoj a lásku, že niekto je pliaga a ani si neuvedomuje, ako tým veľmi ubližuje. Takýchto tém je tam veľmi veľa a vďaka za ne,“ odkázal Tomáš Maštalír, ktorý sa LGBTI+ komunity nezastal prvýkrát.

Nechcú vaše peniaze ani jedlo

