Páči sa mi byť matkou, vraví šťastná modelka. Bývalá manželka Orlanda Blooma oznámila krásnu novinu

Cítim sa požehnane, vraví známa modelka, ktorá prezradila úžasnú novinku. Miranda Kerr, bývalá manželka hollywoodskeho herca Orlanda Blooma, je totiž znova tehotná. A po troch chlapcoch, ktorých už doma má, k nim pribudne ďalší, informuje denník Daily Mail.

Do štvorice všetko dobré

Austrálska supermodelka, ktorá je vydatá za zakladateľa internetovej aplikácie Snapchat Evana Spiegela, novinku oznámila verejnosti aj fanúšikom práve prostredníctvom manželovej aplikácie. Pridala tiež fotografiu, na ktorej si hladká začínajúce tehotenské bruško.

Radostne podotkla, že je nadšená z toho, že môže všetkým oznámiť ďalší prírastok do rodiny. Najstaršieho potomka, dvanásťročného Flynna má ešte z manželstva s Orlandom Bloomom, s druhým manželom Evanom má päťročného Harta a trojročného Mylesa.

„Páči sa mi byť matkou a cítim sa požehnane, že mám troch zdravých chlapcov. Rozširovaniu rodiny sa nebránim, uvidíme, ako rozhodne Boh,“ uviedla ešte skôr. No a či niekedy pomyslela aj na to, že by mohla mať dievčatko, nezostáva jej nič iné, ako staviť ešte na piaty pokus.

Plánovaný potomok

Šťastná správa prichádza v čase, keď počas spoločného rozhovoru pre austrálsku verziu módneho magazínu Vogue naznačili, že plánujú ďalšieho potomka. Aj v roku 2019, keď sa im narodil Myles, sa obaja podelili o svoju radosť z nového prírastku do rodiny.

„Sme nesmierne šťastní z príchodu Mylesa, preto si vážime milé slová a želania všetkých počas tohto výnimočného obdobia,“ uviedli vtedy vo vyhlásení pre magazín People. Zároveň dodali, že sú nadšení, že môžu v ich rodine privítať takéhoto krásneho syna.