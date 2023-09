Hviezda romantických filmov neverila v lásku na celý život. Hugh Grant spoznal tú pravú až na staré kolená

Rozum a cit, Štyri svadby a jeden pohreb, Denník Bridget Jonesovej, Notthing Hill, Láska nebeská. Herec Hugh Grant , ktorý v sobotu 9. septembra oslavoval 63. narodeniny, si zahral takmer v každom kultovom romantickom filme, hoci on sám na lásku a manželstvo na celý život neveril. Svoje presvedčenie ale nakoniec prehodnotil a ako 57-ročný sa postavil pred oltár. Urobil tak až vtedy, keď si uvedomil, že má vedľa seba skutočne ženu svojho života.

Kauza s prostitútkou

Dlho pritom bolo manželstvo to posledné, na čo Hugh myslel. Mal 27 rokov, keď sa ako mladá hollywoodska hviezda pri natáčaní filmu Remando al viento zamiloval do herečky Elizabeth Hurley. Médiá písali o dokonalom páre a osem rokov to dvojica dokazovala celému svetu. V roku 1995 ale jeden z najslávnejších hercov sveta urobil prešľap, o ktorom sa dozvedeli všetci. V čase, keď promoval svoj najnovší film Dvaja v tom, ho kalifornská polícia nachytala v aute so sexuálnou pracovníčkou.

Zaplatil jej 60 dolárov za orálny sex a keby počas aktu opakovane nešliapal na brzdu svojho BMW a nezapínal tým zadné svetlá, policajti by si nič nevšimli. Hugh musel zaplatiť pokutu tisíc dolárov, chodil na lekcie o nástrahách AIDS a okrem toho mu hrozilo šesť mesiacov vo väzení za „oplzlé správanie sa“ na verejnosti.

Ako dlhoročný partner Elizabeth Hurley ihneď vydal vyhlásenie, v ktorom si sypal popol na hlavu. „Včera v noci som urobil niečo úplne šialené. Ublížil som ľuďom, ktorých milujem, a zahanbil ľudí, s ktorými pracujem,“ kajal sa pred svojou priateľkou. Elizabeth mu vtedy odpustila, aj keď sa podľa vlastných slov cítila, ako keby jej niekto vrazil dýku do chrbta. „Urobil som ohavnú vec,“ koktal v rozhovoroch Hugh, ktorý herečke ďakoval, že ho prijala späť. Obaja sa snažili upevniť svoj vzťah, ale po piatich rokoch od kauzy sa nakoniec rozišli.

Prečo to urobil?

Dnes sa obaja na minulosti smejú a Elizabeth hovorí, že Grant je dodnes napriek všetkému jej najlepším priateľom. „Napriek tomu, alebo možno práve preto, že už nás nespája nič romantické, máme veľmi silné priateľstvo,“ spomínala Elizabeth, ktorá Hugha dokonca požiadala, aby bol krstným otcom jej syna. Hugh až v roku 2021 priznal, prečo vlastne vyhľadal služby sexuálnej pracovníčky.

