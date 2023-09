V nemocnici sa ho pýtajú, či je cudzinec alebo len opálený. Jakubovi neveria, že Róm môže byť lekárom

Narodil sa v Ústí nad Labem do zmiešanej rómsko-českej rodiny. Jakubovi rodičia skončili školy s výučným listom, no do svojich detí vkladali oveľa väčšie ambície. „Som v podstate prvý vysokoškolsky vzdelaný človek v našej rodine. Som ‚šprt‘,“ smial sa v rozhovore pre A11 TV Jakub Jarý, ktorý chcel byť vo všetkom najlepší. Na hodine vždy zdvíhal ruku - buď sa na niečo pýtal, alebo chcel odpovedať na všetky učiteľove otázky. Vedel, že ako Róm to nebude mať jednoduché.

Foto: Reprofoto YouTube - A11 TV

Trikrát lepší ako ostatní

„Bola to pre mňa taká motivácia, že musím byť trikrát lepší ako ostatní, aby ma niekto bral vážne, aby si niekto povedal, že je ten chlapec dobrý,“ prezradil Jakub, ktorý narážal na svoj rómsky pôvod.

Ako priznal pre Aktuálně, dnes má zdravšie sebavedomie a vie, že nemusí nikomu nič dokazovať, hoci vtedy mu na tom veľmi záležalo. Základnú školu skončil so samými jednotkami, s ktorými sa dostal až na gymnázium, kde to, že je Róm, nikto neriešil. Všetci sa tešili z jeho úspechov, ktoré ho doviedli až k štúdiu medicíny.

Vykladal tovar a pracoval na stavbách

„Vôbec som nevedel, čo ma bude čakať, ale povedal som si, že do toho pôjdem aj za cenu toho, že sa budem musieť obracať a zháňať finančnú pomoc od nadácií,“ vysvetlil Jakub. Pochádzal z rodiny, ktorá si štúdium na medicíne nemohla dovoliť, preto si musel pomáhať, ako vedel. Bolo mu jasné, že štúdium musí dokončiť čo najskôr, nemohol si dovoliť ani žiadnu zahraničnú stáž - nedokázal by ju totiž zaplatiť.

Článok pokračuje na ďalšej strane: