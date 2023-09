Viete, kde hľadať domácu zeleninu? Rozrástla sa o ňu privátna slovenská značka

Tak si teraz predstavte, že ste dostali chuť na zdravú zeleninovú polievku. Uvarenú z dobrej slovenskej zeleniny, lebo takú majú u vás doma všetci najradšej. Mrkva, petržlen, zemiaky, cibuľa, cesnak, to všetko do nej potrebujete a máte v pláne kvôli tomu vyraziť na nákup. Vedeli ste, že čerstvú úrodu z domácich polí ponúka Kaufland najnovšie pod privátnou značkou K - Z lásky k tradícii? Keď ju reťazec v roku 2018 uvádzal na trh, chcel ňou spotrebiteľom priniesť tradičné chute od slovenských výrobcov. Na začiatku ho tvorilo 17 produktov, dnes je ich na zozname vyše 90, od jogurtov, cez syry, bryndzu, tvaroh až po šunky, párky či mäso. „Privátna značka K- Z lásky k tradícii má medzi našimi zákazníkmi čoraz väčší úspech. Bryndzové pirohy so slaninkou a nízkotučný hrudkovitý tvaroh z tejto rady dokonca získali ocenenia v dvoch kategóriách vo Voľbe spotrebiteľov 2023. Sortiment značky sa snažíme neustále rozširovať, aktuálne do nej pribudla slovenská zelenina a čoskoro aj ovocie,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika. Ten si aj podľa najnovších prieskumov za rok 2023, ktoré zverejnila renomovaná agentúra GfK*, drží prvenstvo v priemernom počte vystavení slovenských výrobkov a opäť sa stal lídrom medzi maloobchodnými reťazcami. To len pre pripomenutie, kde sa za domácimi potravinami naozaj oplatí ísť na nákup.

Logo K -Z lásky k tradícii už má aj zelenina

Privátna značka K – Z lásky k tradícii ponúka kvalitné slovenské potraviny, najnovšie sa rozrástla aj o zeleninu. Foto: Kaufland

Medzi pestovateľov, ktorí svoju úrodu ponúkajú pod značkou K - Z lásky k tradícii, patrí aj spoločnosť Zeleninárska z Kráľovej pri Senci. 10 tisíc hektárov, to je plocha, ktorú obhospodaruje na poliach v okolí Trnavy, Senca, Piešťan, Tomášova až po Ivanku pri Dunaji a vďaka nej majú slovenské domácnosti na svojich stoloch dostatok mrkvy, petržlenu, cibule, cesnaku či zemiakov. A aký je rozdiel medzi plodinami, ktoré Zeleninárska dodáva na pulty obchodov a tými, ktoré nesú označenie K -Z lásky k tradícii? „Rozdiel je najmä vo väčšej zodpovednosti poľnohospodárov, pretože táto značka má vyššie nároky na kvalitu," vysvetľuje Jozef Zruban, obchodný riaditeľ spoločnosti Zeleninárska. „Začína to výberom pozemku, voľbou odrody, prácou agronómov, pokračuje šetrným zberom, cez správne skladovanie, dôkladné triedenie až po agrotechniku. Pod tou sa rozumie jesenná orba, hnojenie maštaľným hnojom a tiež prísna kontrola pestovania, ktorá je dokonca prísnejšia ako normy, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva." Aj vďaka tomu majú spotrebitelia, ktorí si do košíka vložia vrecko zemiakov s logom K - Z lásky k tradícii, istotu najlepšej chuti a kvality. To rovnako platí aj o slovenskej mrkve od pestovateľa Carrot či o paradajkách, ktoré pod privátnou značkou Kauflandu ponúkajú farmy Paradajkovo alebo Slnečné záhrady v Sľažanoch.

Extra sladké, extra chutné a zdravé

V Sľažanoch neďaleko Zlatých Moraviec stavili na unikátnu metódu pestovania v hydroponickom skleníku, kde teplotu aj vlhkosť vzduchu riadia najmodernejšie technológie, kvety tu opeľujú čmeliaky a proti škodcom farmári nasadzujú iné druhy hmyzu. „Aj pri výbere odrôd sme spolupracovali s najlepšími holandskými šľachtiteľmi. Našou pýchou sú najmä paradajky Adorion, ktoré zákazníci nájdu v balení pod značkou Kaufík. Sú extra sladké a deti si ich určite zamilujú. Majú okrúhly tvar, vážia osem až pätnásť gramov a vysoká cukornatosť do 12 brixov zabezpečí najvýraznejší pomer chutí kyselín a cukrov," hovorí Magdaléna Poláková z farmy Slnečné záhrady o paradajkách, ktoré celoročne chutia a voňajú ako z domácej záhrady.

Zákazníci Kauflandu privátnu značku reťazca dobre poznajú, teraz sa jej sortiment rozšíril aj o zeleninu. Foto: Kaufland

Zo sadov priamo do regálov? Áno, také sú slovenské jablká

Aby si v reťazci na svoje prišli aj milovníci slovenského ovocia, čoskoro sa značka rozšíri aj o jablká z farmy Dobrý ježko. Svoje pestovateľské zázemie má najmä v okolí Žitného ostrova, ale tiež na Považí a do vrecúšok s označením K -Z lásky k tradícii balí obľúbené odrody Gala, Pinova, Jonagold, Red Delicious, Fuji či Golden Delicious. „Pri produktoch, ktoré Kaufland predáva pod značkou K - Z lásky k tradícii, sa sleduje dodržiavanie tých najprísnejších kritérií, a my tieto normy spĺňame," tvrdí Martin Dokupil, marketingový manažér Dobrého ježka a pripomína, že len čo jablká zo sadov zozbierajú, ihneď putujú do triedičky, potom sa zabalia a už na druhý deň sú v predajniach. „Najdôležitejšie je dôkladné triedenie o ktoré sa starajú nielen optické kamery v automatickej triedičke, ale aj kontrolóri kvality, ktorí pozorne sledujú každý kus ovocia. Aj vďaka tomu sú v balíčku s logom K - Z lásky k tradícii zozbierané len tie najkvalitnejšie slovenské jablká." Ale pri obľúbenej privátnej značke Kauflandu sú na to zákazníci už zvyknutí. Že v nej nájdu to najlepšie z najlepšieho. Domáce potraviny vyrobené a vypestované s láskou.

*Štúdia Spotrebiteľského panelu GfK realizovaná v júli 2023 je výsledkom porovnania reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu.