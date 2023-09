Zemiakové placky Evy Mázikovej prekvapia nečakanou prísadou. Robím ich po taliansky, vysvetľuje

Už odmalička sa chcela venovať hudbe a vďaka svojmu talentu sa jej podarilo tento sen naplniť. Energickú speváčku Evu Mázikovú na Slovensku pozná hádam každý. Hudba však nie jej jediným koníčkom. Veľmi rada sa angažuje aj v kuchyni, kde dokáže vytvoriť zaujímavé kombinácie. Patria medzi nich aj jej vylepšené zemiakové placky s tajomnou ingredienciou.

Vyhýba sa jednej potravine

Pri varení má svoje preferencie. „Tentokrát sa Vám ukážem ako kuchárka, ktorá má rada rýchle recepty,“ napísala v jednom zo svojich príspevkov. Speváčka má stále to svoje povestné obrovské množstvo energie a oplýva optimizmom. To vraj preto, že sa vyhýba jednej potravine. „Zdravo sa stravujem a nejem bravčové mäso,“ prezradila v rozhovore pre Svet Evity.

S fanúšikmi sa prostredníctvom Novému Času podelila aj o atypický recept na lahodné zemiakové placky. „Viem, že vám to bude chutiť. Bude sa to volať piatková pochúťka,“ vysvetlila. K receptu sa dostala láskou ku knihám a filmom, konkrétne k spisovateľke Donne Leon. „Možno ste videli v televízii rôzne diely určitého filmu, ktorý sa tiež volá Donna Leon. Je to v Benátkach a ja to milujem, pretože zbožňujem Taliansko. A táto malá, meter šesťdesiat centimetrov vysoká dáma úžasne varí - ale všetko robí len s rybami,“ vraví Eva Máziková.

Rýchle a chutné zemiakové placky

Aj preto si od nej zobrala niekoľko receptov, ktoré sa jej veľmi páčia. Jedným z nich sú práve tieto placky s lososom. „Toto povedala o tomto recepte: ‚Veľmi rýchlo je to pripravené, je to chutné a okrem toho sa to dá spraviť aj so slanými palacinkami.‘,“ hovorí a dodáva: „Placky sú najlepšie, ja to proste ľúbim, ale nielen ja, aj môj manžel a hostia.“ Tak čo, vyskúšate zemiakové placky podľa Evy Mázikovej aj vy?

