Budeš sa so mnou hrať? Kráľovná Alžbeta mala jedinú celoživotnú kamarátku, ktorú si našla sama

Život v kráľovskej rodine znamenal aj prežiť aj úplne iné detstvo, ako mali ostatní rovesníci - a to nie práve v pozitívnom význame. Kráľovná Alžbeta II., od ktorej odchodu na druhý svet uplynul v piatok 8. septembra rok, ako budúca panovníčka nemala šancu na detské kamarátstva. Nemohla si sama zvoliť toho, s kým sa chce stretávať a nazvať ho svojím priateľom. Podarilo sa jej to len jediný raz.

Pozvanie na chytačku

Päťročná Alžbeta v 30. rokoch po prvý a poslednýkrát spoznala silu priateľstva, no to vydržalo celý život. Ako malé dievčatko pribehla v parku za Soniou Graham-Hodgsonovou, dcérou prominentného rádiológa, a opýtala sa jej, či sa s ňou bude hrať. Scéna, ktorá sa odohráva na každom detskom ihrisku, nebola pre Alžbetu samozrejmosťou.

Alžbeta a Sonia si odvtedy pravidelne vymieňali listy a navštevovali sa vždy, keď to bolo možné. Ich listová korešpondencia a úprimné detské rozhovory sú dnes pokladom kráľovského archívu. V jednom z listov, ktorý Alžbeta napísala, priateľke oznamuje, že sa bude sťahovať do Buckinghamského paláca.

Svojej priateľke venovala svojho obľúbeného hračkárskeho koňa Bena a v ďalších listoch sa pýtala, či by ho na návštevu paláca mohla doniesť so sebou. „Prosím, myslíš, že by si so sebou mohla zobrať Bena? Dokázali by ste to? Som si istá, že by sa mu to páčilo,“ písala budúca panovníčka.

Posadnutá koňmi

Z listov sa zdá, že k stretnutiu napokon nedošlo, keďže v ďalšom liste ju prosí o to, aby Bena poslala aspoň balíkom do Londýna. O zvieratách jej písala aj o tri roky skôr, v roku 1934, keď sa jej zverila o novom a nezbednom poníkovi Pixie.

