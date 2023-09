FOTO: Nezabudnuteľný Belmondo bol aj na Slovensku. Meškal dlhé hodiny, mal na to však veľmi dobrý dôvod

Slobodomyseľnosť a radosť zo života som ukazoval odmalička, možno preto, že som bol vojnové dieťa a možno aj preto, že mi ich rodičia ukázali a dovolili, aby som ich používal. A možno som sa pre taký spôsob života rozhodol. Týmito slovami francúzsky herec Jean-Paul Belmondo, od ktorého smrti v stredu 6. septembra uplynuli dva roky, opísal svoj životný pocit. Legendárny umelec sa počas svojho života zastavil aj na Slovensku, kde bol hlavnou hviezdou filmového festivalu Art Film.

Prišiel o 12 hodín neskôr

Spolu s Čechom Jiřím Bartoškom a slovenskou divou Milkou Vášáryovou si v Trenčianskych Tepliciach prevzal ocenenie Hercova misia. Do kúpeľného mestečka prišiel charizmatický Francúz v roku 2001. Napokon sa na Slovensku zdržal dlhšie, ako pôvodne plánoval, prIčom jeho príchod bol problematický.

„Prekvapil ma tým, že prišiel o 12 hodín neskôr. Celú noc strávil totiž na veterinárnej klinike, kde sa lúčil so svojím psíkom, ktorého mal dlhé roky. Ale nakoniec si splnil aj svoju povinnosť, z kliniky si zmenil letenku na neskorší let a prišiel. Dal mi slovo, a to pre neho platilo,“ spomínal na Belmonda pre Nový čas riaditeľ festivalu Peter Hledík.

Neverili, že oproti nim kráča Belmondo

V Tepliciach ho už čakali tisícky fanúšikov. Belmondo si zobral krátky čas na prípravu, vystúpil pred nimi a zožal veľký aplauz. Žiadne hviezdne maniere vraj nemal, zaujímal sa o mesto, do ktorého prišiel, o pamiatky i o ľudí. Belmondo bol aj v hlavnom meste. Ľudia sa podľa Hledíka len neveriacky pozerali, či skutočne vidia ísť oproti nim reálnu celebritu.

Riaditeľ festivalu spomína aj to, že Belmondovi v jednom momente požičal svoju košeľu, keďže herec si ju potreboval vymeniť a žiadna z tých jeho nebola po ruke. „Síce mi ju nevrátil, ale to mi neprekáža,“ dodal Hledík pre Nový Čas.

