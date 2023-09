Naraňajkoval sa a prišlo mu zle. Boris Pršo považuje mozgovú príhodu za to najlepšie, čo sa mu mohlo stať

Mozgovú príhodu považuje za to najlepšie, čo sa mu mohlo stať. Markizácky redaktor Boris Pršo pred šiestimi rokmi zažil udalosť, po ktorej sa mu život otočil o 180 stupňov. V práci skolaboval a prekonal krvácanie do mozgu. Od života však dostal druhú šancu a dnes sa na všetko pozerá inak. Prehodnotil svoj dovtedajší život a každý jeden deň považuje za ten najväčší dar.

Osudný deň

Niet pochýb o tom, že redaktor Markízy patrí k najlepším slovenským televíznym redaktorom. Uznanie a rešpekt za svoju prácu si vyslúžil najmä pre svoje profesionálne vedené rozhovory so svetovými osobnosťami, ale aj pre svoje aktivity za kamerou.

Jeho vysoké pracovné tempo a každodenné nasadenie si však napokon vypýtalo krutú daň, čo všetkých šokovalo. Pred šiestimi rokmi totiž počas generálky tanečnej šou Let’s Dance skolaboval a lekári mu následne museli urobiť množstvo vyšetrení a testov. A po výsledkoch stanovili nemilosrdnú diagnózu - Boris prekonal krvácanie do mozgu.

Redaktor si dodnes spomína na deň, keď mu išlo o život. „Ja som sa bol ešte ráno naraňajkovať, keď som sa vrátil, tak už mi bolo zle,“ spomínal v markizáckej relácii Reflex na osudný deň Boris, ktorému ochablo svalstvo a s krvácaním do mozgu ho nakoniec rýchlo záchranári odniesli do nemocnice. Na prvé dni v nemocnici si vôbec nepamätá. Absolvoval náročné operácie. Až na tretíkrát sa zákrok podaril. Krvácanie do mozgu ale zanechalo následky.

Porážku považuje za to najlepšie, čo sa mu mohlo stať

Od tragického dňa už ubehlo šesť rokov a v Borisovom živote sa veľa toho zmenilo. Tým, že osud aj život mu dopriali druhú šancu, veľa vecí prehodnotil a dnes považuje porážku dokonca za to najlepšie, čo sa mu mohlo stať.

Mŕtvica mu totiž zmenila celý život. A na túto diagnózu sa už nepozerá tak ako kedysi, ale priznal, že s odstupom času je za ňu dokonca vďačný.

Článok pokračuje na ďalšej strane: