VIDEO: Pri spomienke na zvyky našich predkov neudržal slzy. Pán Vladimír odkázal Slovákom krásne slová

Aj keď slušnosť káže pozdraviť sa, v dnešnej uponáhľanej dobe má tento prejav úcty miesto len zriedka. O to viac, ak sa na ulici stretnú dvaja úplne neznámi ľudia. Aj na túto milú tradíciu našich predkov si počas Slovenského dňa kroja v Banskej Bystrici zaspomínal folklorista Vladimír Homola. Pri pohľade na plné námestie ľudí, ktorí si uctili naše tradície, sa mu tisli slzy do očí.

Slovákom odkázal len jediné. „Ideme vedľa seba, krojovaní ľudia, nepoznáme sa a pozdravíme sa. To je jedna nádhera,“ dojímal sa pán Vladimír. Dodal, že aj jediný úprimný pozdrav či úsmev dokážu zahriať pri srdci a zlepšiť človeku deň.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=182547814853292

„Slzy sa mi tlačia do očí. Keby nám to vydržalo čo najdlhšie, aby sme po rozchode na tomto námestí k sebe neboli takí nevraživí a neúctiví, ale aby sme stále boli takí milí ako v tento deň," vyslovuje dojímavé prianie. „To je niečo krásne, to je dar našich predkov, ktorý nám tu zanechali a to si treba vážiť, ctiť a zachovávať,“ uzatvára s myšlienkou na krásne slovenské tradície.