Dominikovi ukradli inzulín a upadol do kómy. Obetavá priateľka Vlasta sa oňho stará 24 hodín denne

Dominik pred rokom odišiel zo Slovenska do Nemecka, kde si hľadal prácu. Po pár dňoch sa rozhodol vrátiť vlakom domov, no to sa mu už nepodarilo. „Naposledy mi volal s tým, že ide na vlak, no má vybitý mobil. Chcel si ho vo vlaku nabiť a zavolať mi, no to sa však už nestalo,“ spomínala pre Nový Čas jeho priateľka Vlasta. Nikto z rodiny netušil, že Dominika v ten deň okradli, zmizli mu nielen jeho doklady, ale aj životu dôležitý liek – inzulín. Dominikovi prišlo zle, ľudia okolo aj policajti si mysleli, že je opitý.

Rodina po ňom pátrala dva dni

Po tom, ako prišiel do nemocnice v sprievode polície, odpadol. Dvadsaťšesťročného Slováka oživovali dve hodiny, pričom mu prasklo tenké črevo, pre ktoré dostal silnú sepsu druhého stupňa a upadol do kómy. Jeho blízki o ňom nevedeli vôbec nič celé dva dni.

„S jeho maminou sme teda začali pátrať na vlastnú päsť, lebo naša polícia nič nezistila. Po dvoch dňoch sme ho konečne našli, ležal v kritickom stave v nemocnici,“ spomínala jeho priateľka. Lekári dávali Dominika päťpercentnú šancu na prežitie.

Stará sa oňho priateľka

