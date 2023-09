Už to nie sú žiadne bábätká. Takto vyprevádzali svoje ratolesti v prvý školský deň známi rodičia

Hurá, škola volá! Medzi tisíckami školákov, ktorí po letných prázdninách zasadli do školských lavíc, boli aj deti známych rodičov. Ako si užili prvý školský deň? Niekedy sa zdalo, že prvý školský deň stresoval maminky a oteckov oveľa viac ako ich samých.

5. Dominika Mirgová a syn Peťko

Meno bývalej superstaristky, speváčky Dominiky Mirgovej, sa v poslednom období spájalo najmä so škandálom okolo jej manžela. S blížiacim sa septembrom a novým školským rokom však Dominika ako dobrá mama zahodila starosti za hlavu a pripravila svojho osemročného syna Peťka do školy. V prvý školský deň ho tak samotná Dominika osobne vyprevádzala aj s veľkou kyticou pre pani učiteľku. „Je to tu. Máme doma tretiaka, tak nám začínajú opäť povinnosti a pribudli aj nové predmety. Peťko sa teší na vlastivedu, no to som zvedavá, ako dlho ho to bude baviť. Všetkým rodičom želám veľa síl a trpezlivosti v novom školskom roku,“ napísala speváčka na sociálnej sieti.

4. Jitka Boho a dcéra Rozálka

„Všetkým Rozálkam prajeme krásny sviatok! Tá moja sa dnes na prvý deň v škole zase vyparádila...,“ pochválila sa dcérkou na sociálnej sieti česká modelka Jitka Boho. Malá Rozália vlani nastúpila do prvej triedy, tento rok je z nej už druháčka. A ako je možné z fotografie vidieť, náramne sa na to aj tešila. Škoda len, že ju mama v jej prvý školský deň nemohla osobne odprevadiť, keďže doma zaľahla s chrípkou.

