FOTO: Maľovať ju nikto neučil, no svojou kresbou ohúrila svet. Štrnásťročná Nela vyhrala prestížnu súťaž

Celosvetová súťaž sa uskutočnila od 13. do 18. augusta v rámci 31. medzinárodnej kartografickej konferencie v Kapskom Meste.

Má len 14 rokov, maľovať ju nikto nikdy neučil, no aj tak svojou kresbou „Krehká ako bubliny“ ohúrila celý svet. Školáčka Nela Korčušková z Trstenej si z medzinárodnej súťaže v Južnej Afrike odniesla nielen suverénne prvé miesto vo svojej kategórii, ale aj pozitívne ohlasy odbornej kartografickej obce. Podľa porotcov bolo totiž jej originálne spracovanie mapy sveta ďaleko nad rámec jej veku.

Hrozilo, že ich nedokončí

„Začala kresliť tie bubliny, bolo to krátko pred testovaním deviatakov Monitor 9 a prijímacími skúškami na strednú školu. Chcela sa venovať najmä učeniu, tak hrozilo, že ich už ani nedokončí. Ale už vtedy to bola tak úžasná kresba, že jednoducho som si povedala, že to treba dokončiť,“ spomína si pre portál Ahoj mama učiteľka geografie. Nelu o súťaži informovala hneď, ako sa o nej sama dozvedela.

Foto: sav.sk, Nela Korčušková

Odhodlanie mladej umelkyne sa napokon vyplatilo. S originálnou kresbou mapy plnej bublín „Fragile Like Bubbles" totiž v najsilnejšie obsadenej vekovej kategórii od 12 do 15 rokov vyhrala. „Jej Detská mapa sveta zachycuje hru bublín, stvárňujúcu jednotlivé kontinenty, a vytvára priestor na zamyslenie nad zraniteľnosťou budúceho svet,“ priblížila Monika Kopecká z Geografického ústavu SAV a z organizačného výboru slovenského národného kola súťaže Detská mapa sveta.

Kde sa vzal ten talent?

Kde sa v Nele zobral takýto talent, všetci len hádajú. Skromnú školáčku totiž nikto nikdy neučil a nenavštevovala ani žiadnu umeleckú školu. Ako však ozrejmila Nelina mama, možno niečo podedila po umelecky založenom otcovi, ktorý vo svojom voľnom čase vyrába rôzne makety. „Učím geografiu celé roky, aj som prihlasovala množstvo kresieb do súťaže, ale toto bolo naozaj niečo iné. Výnimočné,“ dodáva pyšná učiteľka.

Foto: sav.sk

Celosvetová súťaž Barbara Petchenik Children's World Map Competition 2023 sa uskutočnila od 13. do 18. augusta v rámci 31. medzinárodnej kartografickej konferencie v Kapskom Meste. Organizuje ju Medzinárodná kartografická asociácia, ktorá oceňuje detské mapy už od roku 1993. Ako priblížila Andrea Nozdrovická zo SAV, cieľom je zlepšiť kartografické vnímanie u detí a podporiť ich záujem o životné prostredie a kreativitu pri jeho zobrazovaní.