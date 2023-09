Peter z Česka bol komorníkom Freddieho Mercuryho. Dodnes si pamätá posledné slová, ktoré mu povedal

Rodák z Veľkej Británie bol roky kostymérom londýnskeho baletu a práve po jednom z takýchto vystúpení sa prvýkrát stretol so svojím budúcim zamestnávateľom. Peter Freestone prežil po boku Freddyho Mercuryho dlhých 12 rokov a ako jeho komorník s ním zažíval aj jeho posledné chvíle. Peter už viac ako 20 rokov žije v Česku, no dodnes si pamätá aj na posledné slová, ktoré mu legendárny spevák, ktorý by 5. septembra oslávil 77. narodeniny, stihol povedať krátko pred svojou smrťou.

Spojil ich balet

„Prvýkrát sme spolu hovorili po jeho vystúpení s Royal Ballet na veľkom charitatívnom galavečere. Pracoval som pre nich a staral sa o ich kostýmy. Po predstavení som Freddiemu povedal, ako mám rád jeho hlas a že má pekný kostým. Bol veľmi zdvorilý a pýtal sa ma, čo robím. Povedal som mu, že sa starám o kostýmy. A tým to prvé stretnutie skončilo,“ spomínal pre denik.cz Peter Freestone.

O týždeň neskôr niekto z vedenia Queen zavolal jeho šéfovi a opýtal sa, či by som nebol k dispozícii na šesťtýždňové turné s Queen a postaral sa práve o ich kostýmy. „To sa písal rok 1979. A tým to všetko začalo,“ hovoril Peter, ktorý predtým nebol veľkým fanúšikom skupiny. Poznal ich piesne, ale nikdy si neuvedomil, že patria práve Queen. Peter Freestone ani netušil, čo vlastne bude pre známeho speváka robiť. Za celých 12 rokov nepodpísal žiadnu zmluvu ani popis toho, čo sa od neho v práci očakáva. Každý deň bola jeho práca úplne iná.

Kuchár, priateľ aj umývač fliaš

„Základ bol ale rovnaký, zdvíhal som telefóny, otváral dvere, nakupoval, varil a upratoval. Mojou úlohou bolo uľahčovať Freddiemu život, aby sa mohol sústrediť na hudbu,“ priznal pre novinky.cz Freddieho osobný komorník, ktorý sa stal zároveň jeho blízkym priateľom. Pre speváka sa vzdal svojho osobného života.

„Bol som pre Freddieho kuchárom aj umývačom fliaš, čašníkom aj komorníkom, sekretárom aj upratovačom... a psychologickým poradcom. Bol som aj jeho bodyguardom, keď to potreboval, a na konci jeho života som sa, prirodzene, stal jedným z jeho ošetrovateľov,“ uviedol v knihe Freddie Mercury - Dôverné spomienky človeka, ktorý ho poznal najlepšie. Za 12 rokov spoznal Peter všetky spevákove najlepšie vlastnosti, ale aj neresti.

Dva najväčšie zlozvyky

