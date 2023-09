Je to, akoby jej prsia nemali vypínač. Mamičke sa denne vytvorí toľko mlieka, že zachraňuje predčasniatka

Keď prvýkrát otehotnela, nič si nepriala viac, ako možnosť dojčiť. To však Elisabeth Anderson-Sierrová ešte netušila, že okrem svojich detí začne kŕmiť aj tisícky ďalších a zapíše sa do Guinessovej knihy rekordov. „Som jednoducho mama s darom,“ skonštatovala pre Today trojnásobná mamička, ktorej diagnostikovali hyperlaktačný syndróm. Vďaka nemu dokáže vytvoriť takmer sedem litrov materského mlieka denne. To je takmer osem až desaťnásobok svetového priemeru.

Tisíce litrov materského mlieka

„V mojom prípade je nadmerná produkcia mlieka dramatická. Medzi mojimi tehotenstvami sa nikdy nezastavila,“ vysvetľuje Elisabeth, ktorá sa svoju diagnózu dozvedela pomerne neskoro. „Myslím si, že keď som rôznym lekárom hlásila množstvo, ktoré som produkovala, nesprávne si to interpretovali ako mililitre,“ konštatuje mamička.

„Je to, ako keby prsia nemali vypínač. Je to kombinácia hormónov a žľazových tkanív, ktoré tvoria väčšinu jej pŕs,“ vysvetľuje odborníčka na dojčenie Linda Dahlová, čo je to hyperlaktačný syndróm. Hoci si Elisabeth spočiatku neuvedomovala, že bude musieť úplne zmeniť životný štýl, aby sa prispôsobila, napokon si našla správny systém.

Potom začala pomáhať aj rodinám, k toré bojujú s nedostatkom materského mlieka. „ Odsávala som asi osemkrát až desaťkrát denne a každé odsávanie mohlo trvať asi 45 až 60 minút. Len to samo o sebe sa rovná práci na plný úväzok, a to neberiem do úvahy veci okolo, ako sú umývanie a sterilizácia vybavenia, balenie a mrazenie mlieka,“ rozpráva. Dokopy tým strávi neuveriteľných desať hodín denne a len sotva vystrčí päty z domu.

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

