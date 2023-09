Nechce dosiahnuť zvrátený ideál krásy. Martina Schindlerová prezradila svoj jednoduchý recept na mladosť

Je mamou dvoch detí, spieva, učí právo, no čas si nájde aj pre seba. Bývalá superstaristka Martina Schindlerová tento rok oslávila 35 rokov, no mnohí fanúšikovia jej ku gratuláciám napísali, že na nich stále pôsobí ako mladé dievča. „Bola som roky konzervovaná. (smiech) Žartujem. Neviem, čím to je. V každom prípade som rada, že budím tento dojem. Sú dni, keď sa cítim, že mám 150 rokov,“ prezradila v jednom z rozhovorov speváčka, ktorá vysvetlila, čo robí, že vyžaruje skvelú energiu zvnútra aj zvonku.

Zvrátený ideál krásy

„Starám sa o seba zatiaľ v rámci drogérie a uvidím, čo všetko bude neskôr potrebné, keď sa do mňa zahryzne zub času,“ povedala pre Šarm Martina, ktorá je z niektorých kozmetických zákrokov poriadne vydesená. Podľa jej slov doslova zmenia podstatu vzhľadu a v tých najextrémnejších prípadoch sa už vraj mama nepodobá so svojimi deťmi.

„Poprieť svoju podstatu, aby sme sa podobali na nejaký celospoločensky uznávaný ideál krásy? Podľa mňa je to až zvrátené,“ priznala. Na kozmetické procedúry sa pozerá kriticky aj preto, že je mamou dvoch detí, pre ktoré chce byť čo najlepším príkladom. Ona sama by nechcela podstúpiť zmenu, ktorá je nezvrátiteľná a chcela by od toho ochrániť aj svoje deti.

„Keď si napríklad dievčatá dajú operačne ‚dolámať‘ nosy, ich pôvodné im už naspäť nedorastú... Keď sa rozhodnú napichať, to sa ešte časom vyrovná, vstrebe, ale keď máte zmenený nos, to už nevrátite späť,“ vysvetlila Martina, ktorá zároveň dodala, že jej deti vedia, aký má na to názor, no najdôležitejšie bude, ako zvládnu tlak okolia a doby. Rozhodnúť sa podľa nej budú musieť samy.

Kozmetická rutina

Aj keď je Martina Schindlerová zástankyňou prirodzenej krásy, netvrdí, že nenavštevuje kozmetický salón a kaderníctvo. Jej rutina je podľa jej slov jednoduchá.

